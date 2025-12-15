RENOVABLES
L’UCO investiga els expedients de parcs i línies que Forestalia va tramitar davant de l’Estat
Promotor a Lleida de dos MAT davant l’Executiu espanyol i 25 centrals solars i eòliques davant la Generalitat
L’UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, està investigant la totalitat dels expedients de centrals solars, parcs eòlics i línies de transport d’electricitat de Forestalia que ha tramitat el Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) els últims anys.
Les indagacions s’emmarquen en les investigacions del cas Leire Díez, la suposada lampista del PSOE vinculada a l’expresident de la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials) Vicente Fernández Guerrero i l’empresari guipuscoà Antxon Alonso, soci de Santos Cerdán, exsecretari d’Organització del PSOE, a la firma navarresa Servinabar.
La col·locació del focus de l’UCO sobre els expedients de Forestalia en el Miteco es deu a dos indicis: la localització d’un pagament de prop de 200.000 euros de l’empresa energètica a la firma navarresa i la recollida d’indicis que apunten que els tres encartats en el cas (Díez, Fernández i Alonso) venien a empreses la seua suposada influència en diversos ministeris dels governs de Pedro Sánchez.
La hipòtesi sobre la qual treballen els investigadors és que aquest pagament podria ser una mossegada pagada per Forestalia a la presumpta trama a canvi de les seues gestions.
Forestalia és promotor a Lleida de dos línies de molt alta tensió (MAT) per portar energia d’Aragó a l’àrea metropolitana de Barcelona, i que tramitava el Miteco. La MAT del Pirineu, que travessava el Pallars Jussà, ha estat rebutjada per informes desfavorables de la Generalitat. La del pla, a través del Segrià i les Garrigues, ha perdut aquest any els punts de connexió a la xarxa d’alta tensió que tenia assignats, la qual cosa impedeix construir-la.
D’aquestes dos MAT depenien gran part de les 25 centrals solars i eòliques que Forestalia ha promogut a Lleida, el tràmit de les quals és competència de la Generalitat (de manera que queden fora de la investigació). Són dinou plantes fotovoltaiques que sumen 537,7 MW i ocupen 987,5 hectàrees al pla de Lleida i el Pallars Jussà.
En aquest sentit, dotze van rebre autorització administrativa i la resta estan en tràmit. També ha promogut sis parcs eòlics al Segrià i les Garrigues, amb 37 molins i 215 MW, per bé que tots han estat rebutjats o han perdut els seus punts de connexió a la xarxa.
La firma ofereix “la seua plena col·laboració” a la Guàrdia Civil
� Forestalia assegura que ha ofert la “seua plena col·laboració amb les autoritats policials i judicials en les qüestions en les quals ha estat requerida"Per aquestes. La seu central de l’empresa energètica a Saragossa va ser registrada dijous passat per efectius de l’UCO (Unidad Central Operativa) de la Guàrdia Civil dins del dispositiu que va incloure la detenció d’almenys cinc persones sospitoses d’estar implicades en una trama de manipulacions per tal d’obtenir autoritzacions de diversos ministeris i per accedir a fons d’aquests.