Cerdán denuncia una "persecució inquisitorial" i suggereix que s’han preparat proves contra ell: "Soc innocent"
Creu que els àudios que l’incriminen estan "manipulats" amb IA i diu que "tot va començar" després d’una reunió de Vox i la Guàrdia Civil
L’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán ha denunciat una "persecució pròpia de la Inquisició" contra ell, alhora que ha instat la 'comissió Koldo' del Senat a investigar les "manipulacions i edicions" dels àudios gravats per l’exassessor ministerial Koldo García Izaguirre per veure si conclouen que ha estat víctima de les 'clavegueres’ de l’Estat.
"Soc innocent, no soc cap corrupte i tard o d’hora ho poden comprovar", ha proclamat Cerdán a l’inici de la seua segona compareixença davant la comissió del Senat, a la qual el PP el va convocar tot just sortir de la presó el passat 19 de novembre després de passar cinc mesos a la presó.
El jutge del Suprem Leopoldo Puente, que instrueix la causa per la suposada trama corrupta que va tenir el seu epicentre en el ministeri de Transporte durant l’etapa de José Luis Ábalos, va decretar al juny el seu empresonament preventiu pels presumptes delictes de suborn organització criminal i tràfic d’influències.
Malgrat que ha dit que s’acull al seu dret a no declarar sobre els fets que estan judicialitzats, Cerdán sí que ha volgut fer algunes consideracions sobre el "context polític" pel qual està compareixent. I s’ha referit als àudios de converses gravades entre ell, Koldo García i Ábalos en el que sustenten els informes de la Unidad Central Operativa (UCO) aportats a la investigació, insistint a denunciar "manipulacions" i convidant la comissió a demanar informació "a aquests ressorts de l’Estat profund que continuen preparant proves sospitoses".
No es respecta cap garantia
"Aquí queda acreditat que s’està perseguint un diputat de forma directa amb restricció de drets fonamentals i sense justificació en concreta alguna. La manera de perseguir és la pròpia de la Inquisició, no s’investiga cap dret concret, s’investiga diverses persones aforades i el procediment d’investigació no respecta cap garantia", ha afegit.
Abillat amb una jaqueta negra i camisa blanca sense corbata, Cerdán ha arribat a la Cambra Alta poc abans de les 9.50 hores del matí, acompanyat del seu advocat. A l’entrada, l’exdirigent socialista ha assegurat que afronta la seua declaració "amb total normalitat". "Ara entraré a declarar", ha assenyalat davant d’una nombrosa presència de periodistes. Dins de la sala Clara Campoamor, on s’ha celebrat la sessió, l’exsecretari d’Organització del PSOE ha romàs dempeus, de braços plegats i amb gest seriós, deixant-se fotografiar i gravar pels reporters gràfics durant alguna cosa més de deu minuts.
Cerdán ha aprofitat el torn de preguntes que ha obert la senadora d’UPN María del Mar Caballero per fer el seu al·legat presentant-se com a víctima d’aquesta persecució inquisitorial i de proves manipulades, una tesi que ha defensat en diversos moments de la seua compareixença.
"Anem a buscar Koldo i els de dalt"
Els moments de més tensió s’han viscut al principi de l’interrogatori del senador del PP Gerardo Camps, qui en els primers compassos de la seua intervenció li ha preguntat si estava investigat per suposada pertinença a organització criminal, suborn i tràfic d’influències.
Cerdán, dirigint-se al senador Alfonso Serrano (PP), número dos de la presidenta de la Comunitat de Madrid i del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicat amb la "contractació" de l’exagent de l’UCO Juan Vicente Bonilla com alt càrrec de l’Executiu regional madrileny, la qual cosa ha generat els retrets de Camps.
Cerdán i Camps s’han embardissat i ha hagut de mediar el president de la comissió, el 'popular' Eloy Suárez Lamata, que ha advertit Cerdán, que continuava parlant, que guardés silenci i ha acabat suspenent la sessió un moment. "Senyories, se suspèn la sessió per un minut, a veure si el senyor Cerdán reflexiona," ha etzibat.
Un minut després, i davant de la mateixa pregunta, Cerdán s’ha queixat: "No entenc per què no puc interpel·lar un senador (Serrano) que és a la sala. Ell va contractar el senyor Bonilla, qui va dir 'anem contra Koldo i contra els de dalt’", ha recriminat.