JUSTÍCIA
Querella per l’ús de gas pebre
Diverses associacions de drets humans, contra els Mossos per l’actuació portada a terme durant una protesta “pacífica” en el marc de la vaga per Palestina a Barcelona
Diverses organitzacions de drets humans van presentar ahir una querella contra els Mossos d’Esquadra per una actuació policial amb ús de gas pebre als voltants de l’estació de Sants, a Barcelona, el 15 d’octubre durant una manifestació en el marc de la vaga per Palestina.
Els querellants són sis persones –manifestants, representants sindicals i professionals de la informació– que critiquen l’actuació de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d’Esquadra i l’ús de gas pebre “contra una acció no violenta” i que estan representades per una coordinació jurídica formada per Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical i la IAC.
En la seua denúncia sostenen que els agents de l’ordre públic van utilitzar la força física per desallotjar un centenar de persones que es trobaven assegudes pacíficament a la via pública i que “un dels agents que es trobava en la mateixa línia policial va ruixar de forma indiscriminada els manifestants amb esprai OC, conegut com a gas pebre”.
Així mateix, afegeixen que, si bé l’acció la va iniciar un agent, “s’hi van unir dos més, ruixant de forma indiscriminada i reiterada els manifestants que es trobaven asseguts a terra” i, com a prova, adjunten diverses fotografies realitzades per una fotoperiodista que es trobava al lloc dels fets, així com vídeos presos per testimonis i notícies de premsa.
Com a resultat d’aquesta actuació, afegeixen, diverses persones van patir lesions de diversa consideració, com ara hematomes, irritació i intoxicació per esprai OC i van veure vulnerat l’exercici dels seus drets fonamentals.
Al seu parer, aquesta actuació podria constituir delictes de lesions, de coaccions, contra la integritat moral, contra els drets dels treballadors i contra els drets individuals.