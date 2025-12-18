OPERATIU
Desallotjats 400 migrants que okupaven un institut a Badalona
La Policia Nacional deté divuit persones partint de la llei d’estrangeria. Albiol celebra el desnonament i denuncia problemes d’inseguretat al barri
L’antic institut B9 de Badalona, que ha arribat a estar okupat per unes 400 persones, va ser desallotjat ahir per un operatiu dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, que es va saldar amb gairebé vint detinguts. Els agents van arribar sobre les set del matí a l’edifici, fins ara habitat per una majoria d’immigrants en situació irregular. Després de deixar sortir diverses persones amb les seues pertinences, els Mossos van accedir sobre les 8.45 a l’interior de les naus, on quedaven uns 50 individus –identificats per les autoritats–, ja que molts dels ocupants ja havien abandonat el lloc. L’operatiu, amb 18 detinguts per la Policia Nacional i 181 identificats pels Mossos, va acabar cap a les 13 hores. Al carrer, diversos manifestants van protestar contra el dispositiu i van llançar pedres i altres objectes contra els agents, que van dur a terme càrregues policials.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va afirmar que la Generalitat ha desviat als serveis socials 59 persones que ocupaven el B9 i va subratllar que el desallotjament està emparat per una ordre judicial i que les instal·lacions “no reunien les garanties”. En la mateixa línia es va pronunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va apuntar que “les lleis han de complir-se totes”. Per la seua part, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va celebrar el desallotjament i va assegurar que la “inseguretat” feia “insostenible” la vida al barri. “No els volem a Badalona”, va assenyalar Albiol, que va rebutjar acusacions de racisme i va deixar clar que no gastarà “un euro” a buscar-los allotjament.
D’altra banda, el portaveu del B9, Younouss Drane, va qualificar d’“inhumà” el desallotjament al deixar centenars de persones al carrer en ple hivern. “Qui ha planificat això té el cor molt dur”, va afirmar Drane, que va lamentar que Albiol “busqui vots” a partir d’insultar-los i mostrar-los com “salvatges”.