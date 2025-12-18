CARIB
Els EUA bloquejaran els petrolers que entrin i surtin de Veneçuela
Amenacen Maduro amb més hostilitats si no retorna el “cru robat”. El règim chavista assegura que planteja la seua defensa com ho va fer el Vietnam
El president dels EUA, Donald Trump, ha fet un pas més en la crisi amb Veneçuela a l’ordenar “el bloqueig total i complet de tots els petrolers sancionats que entrin i surtin de Veneçuela”. Trump va assegurar en el seu compte de Truth Social que Veneçuela “està envoltada” per “l’armada més gran mai reunida en la història de Sud-amèrica” i que la commoció serà com mai abans fins que “retornin tot el petroli, les terres i altres actius que van robar prèviament” als EUA. El republicà va anunciar d’aquesta forma el “bloqueig total”, en una escalada important de l’operatiu militar que va iniciar a les aigües internacionals del Carib que suposadament tenia per objectiu central combatre organitzacions del narcotràfic que operen a la regió. En el seu missatge, Trump va agregar que “el règim il·legítim de Maduro està utilitzant el petroli d’aquests jaciments robats per finançar-se, el narcoterrorisme, el tràfic de persones, l’assassinat i el segrest”. El subcap de gabinet de la Casa Blanca Stephen Miller va assegurar que els EUA van crear la indústria petrolera de Veneçuela i va qualificar la nacionalització del 1976 per part de Caracas com “el robatori” més gran de la història nord-americana. La setmana passada, el Comando Sud dels EUA, que des de l’agost ha atacat més de 30 bots suposadament lligats al narcotràfic al Carib i el Pacífic Oriental, va fer un gir en els seus operatius en aigües internacionals al confiscar el petroler Skipper, que transportava cru veneçolà a prop de la costa del país sud-americà i va ser interceptat per forces nord-americanes al Carib sota una ordre judicial.
Amb aquesta situació, el preu del barril de cru Brent rebotava ahir més d’un 2% per superar la barrera dels 60 dòlars.
“Agressió multidimensional”
Maduro, per la seua part, va dir que el seu país està “derrotant” el que va anomenar “agressió multidimensional” dels EUA des de fa 25 setmanes, amb referència al desplegament militar del país nord-americà al mar Carib.
En els quatre mesos de desplegament militar dels EUA, el chavisme ha configurat una estratègia en cas d’agressió enfocada a resistir i esgotar l’enemic, una resposta popular inspirada en el Vietnam, segons el mateix oficialisme.