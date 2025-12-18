POLÍTICA
Illa insisteix a aplicar l’amnistia el 2026 i en el nou finançament
Junts i ERC li retreuen que comenci l’any sense pressupostos
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va augurar ahir que la llei d’amnistia serà plenament “efectiva” el 2026. Així ho va dir durant la seua intervenció en la sessió de control al Govern al Parlament, en la qual va destacar que suposaria “un pas endavant molt important per a tothom” i va remarcar que l’ha reclamat “des del primer dia des d’aquest faristol”. “Catalunya és un país plural, crec que tenim dret a estar-hi tots”, va apuntar.
El cap de l’Executiu va reiterar que continuarà treballant “incansablement” perquè Catalunya tingui un nou sistema de finançament. “Suaré la samarreta”, va afirmar Illa, que va aprofitar per fer balanç de l’any i va subratllar que “s’han fet les coses bé” i que el 2026 “serà millor”. Illa també va reconèixer “errors administratius” en les “pròrrogues de contractes” a la DGAIA però es va defensar de les acusacions de corrupció i va cridar a “presentar les evidències” als jutjats. A més, va assegurar que al seu Govern no hi ha hagut casos de corrupció i que el PSOE ha actuat “amb màxima contudència”.
D’altra banda, tant la presidenta del grup de Junts, Mònica Sales, com el seu homòleg a ERC, Josep Maria Jové, van retreure al president que comenci l’any que ve sense pressupostos i que estigui “supeditat” al PSOE, a més de la seua “falta de lideratge” i la “inestabilitat” a Catalunya. Sales va denunciar la “propaganda” del Govern, ja que en assumptes com el finançament o Rodalies “només hi ha paràlisi i cap resultat”, i Jové va lamentar que l’Executiu “no té ambició nacional, ni social, ni un rumb clar”.
Per la seua part, la líder de Comuns, Jéssica Albiach, va reclamar al Govern crear un grup de treball per començar a negociar les tarifes del transport públic per al 2027 per “no anar sempre a última hora”.