OCEANIA
Primers funerals a Austràlia per les víctimes de l’atemptat
La policia australiana va presentar ahir 59 càrrecs contra Naveed Akram, de 24 anys, inclosos 15 per assassinat i un per terrorisme, per la seua presumpta implicació en l’atemptat contra una celebració jueva ocorregut diumenge a la platja de Bondi, a la ciutat de Sydney.
Paral·lelament, Austràlia va començar va començar a celebrar, sota forts dispositius policials, els primers funerals per acomiadar les víctimes del tiroteig massiu.