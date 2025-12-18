SEGRE

Primers funerals a Austràlia per les víctimes de l’atemptat

Persones en els homenatges a les víctimes de l’atemptat. - EFE/EPA/FLAVIO BRANCALEONE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Redacció

La policia australiana va presentar ahir 59 càrrecs contra Naveed Akram, de 24 anys, inclosos 15 per assassinat i un per terrorisme, per la seua presumpta implicació en l’atemptat contra una celebració jueva ocorregut diumenge a la platja de Bondi, a la ciutat de Sydney.

Paral·lelament, Austràlia va començar va començar a celebrar, sota forts dispositius policials, els primers funerals per acomiadar les víctimes del tiroteig massiu.

