Elma Saiz serà la portaveu del govern espanyol i Milagros Tolón ministra d’educació
Pedro Sánchez afirma que el govern central afronta aquesta segona part de la legislatura "amb ganes, energies renovades i disposat a barallar-se per tirar endavant cada iniciativa"
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, serà la nova portaveu del govern central en substitució de Pilar Alegría, i que Milagros Tolón, actual delegada del govern estatal a Castella-la Manxa, es farà càrrec de la cartera d’Educació, Formació Professional i Esports.
Sánchez ha revelat aquests canvis, motivats per la sortida d’Alegria per optar com a candidata socialista a la presidència d’Aragó, en una declaració institucional al Palau de la Moncloa després d’haver-los comunicat al rei. El cap de l’Executiu ha recordat breument la trajectòria de Saiz i Tolón.
De la nova portaveu, la cinquena dona que ocuparà aquest càrrec en els governs de Sánchez, ha assenyalat que forma part del govern espanyol des del 2023, és llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra i especialista en fiscalitat. "I per damunt de tot, és una gran ministra amb qui Espanya frega els 22 milions de cotitzadors a la Seguretat Social", ha postil·lat.
Sobre Milagros Tolón ha subratllat que és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Complutense de Madrid, diplomada en magisteri per la Universitat de Castella la Manxa, ha estat professora a l’escola d’adults de Toledo, la primera dona alcaldessa de Toledo, diputada en les Corts de Castella-la Manxa i, en l’actualitat, era delegada del govern central en aquesta comunitat. Un bagatge que l’ha portat a assegurar que el farà ser una gran ministra d’educació, Formació Professional i Esports.
Amb aquests nomenaments i el dia després de les eleccions a Extremadura, Sánchez ha subratllat que el govern afronta aquesta segona part de la legislatura "amb ganes, energies renovades, amb les piles carregades i disposat a lluitar per tirar endavant cada iniciativa, amb voluntat de diàleg, amb humilitat i amb la certesa de comptar amb els millors perfils per dur a terme aquesta tasca."
El cap de l’Executiu ha elogiat la tasca d’Alegria al capdavant del Ministeri d’Educació i ha subratllat que ha liderat l’esforç inversor més gran en dècades en matèria educativa, amb dotacions rècord en beques, garantint la igualtat d’oportunitats, dignificació de les condicions de les i els docents i impulsant l’educació de 0 a 3 anys. També ha destacat l’avenç de grans lleis transformadores per als sectors que li corresponien, com la llei de l’esport, amb una aposta decidida per la inclusió, per l’esport femení i pels drets dels i les esportistes, o la Formació Professional, amb la qual ha dit que s’ha aconseguit dignificar una oferta formativa clau per al present i per al futur del país.
"En definitiva, un full de serveis excel·lent", ha recalcat abans d’agrair-li els seus serveis i la seua entrega i desitjar-li tot el millor "en les altes responsabilitats que li esperen en un futur molt proper a la seua terra, a l’Aragó," ha afegit. De la mateixa forma, el president del govern espanyol ha aprofitat per desitjar unes felices festes a tots els espanyols.
Sánchez va avançar la passada setmana que seria una dona la nova portaveu, però no va concretar més dades, ni tan sols si ja no formava parteix de l’Executiu o seria una nova incorporació al Gabinet, i si, igual com Alegria, compatibilitzaria aquest càrrec amb el de ministra d’educació, Formació Professional i Esports o nomenaria una altra persona al capdavant d’aquestes responsabilitats.