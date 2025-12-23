HABITATGE
Els desallotjats del B9 okupen un antic alberg
Envien una carta a Illa reclamant una alternativa habitacional. García Albiol aborda la situació amb Drets Socials
Alguns dels desallotjats de l’antic institut B9 de Badalona han okupat l’antic alberg municipal de Can Bofí Vell, tancat des del maig del 2024 per problemes de seguretat. Els afectats van aprofitar la forta vigilància al B9 per entrar a l’edifici –alguns d’ells ja van accedir-hi abans del desallotjament– i van informar de l’okupació a través d’una carta el president de la Generalitat, Salvador Illa. Al document van anunciar que s’han “protegit del carrer, el fred i la pluja” i van recordar que són “més de 400 persones desallotjades dimecres a la matinada i tirades al carrer sense alternativa habitacional”. A més, van denunciar que no han rebut resposta de l’administració malgrat els avisos per pluges torrencials.
El Govern ja havia proposat la reobertura de l’alberg com una de les alternatives per als desallotjats. L’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, tenia previst ahir reunir-se amb la consellera de Serveis Socials, Mònica Martínez Bravo, per abordar la situació. Tant comuns com ERC van exigir al Govern fer “un pas valent” per oferir resposta a aquesta “crisi humanitària evident”, mentre que l’ajuntament de Badalona va afirmar que no compta amb recursos municipals d’emergència en funcionament.
Per la seua part, els Mossos i la Guàrdia Urbana no van intervenir en l’okupació, malgrat que mantenen una patrulla de vigilància per evitar incursions de persones no vinculades als afectats, després de les recents protestes de diversos veïns de Badalona.
Continuen a la C-31
Paral·lelament, desenes de desallotjats mantenen les tendes sota la sortida 210 de la C-31 a Badalona. Diverses organitzacions van instal·lar una carpa per repartir aigua, menjar i productes de primera necessitat –roba d’abric o productes d’higiene– en l’espai convertit en un campament on els afectats porten des de dissabte a causa de la pluja. García Albiol va advertir que seran expulsats quan millori el temps.