POLÍTICA
Feijóo veu “incontestable” la victòria popular i demana a Vox “no equivocar-se d’adversari”
Génova prefereix governar sol a Extremadura i vol esperar a conèixer les seues exigències. Mentre Abascal deixa “la pilota a la teulada” de María Guardiola i no descarta entrar al seu Executiu
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir responsabilitat a Vox després dels “contundents” resultats de les eleccions a Extremadura i li va recordar que el seu adversari no és el PP sinó un Govern de Pedro Sánchez construït sobre la “mentida i la corrupció”. En la seua intervenció davant de la junta directiva nacional del seu partit, va afegir que amb els comicis extremenys, en els quals, va insistir, no caben “interpretacions capritxoses”, s’ha activat un efecte dòmino a què seguirà Aragó, on el PP és imparable, va afirmar. El PP s’ha quedat a quatre escons de la majoria absoluta a l’aconseguir 29 diputats en les eleccions de diumenge, un més que el 2023, mentre que el PSOE perd 10 escons i es queda amb 18, i Vox es dispara fins als 11 diputats, davant els cinc que tenia el 2025. Unides per Extremadura passa de 4 a 7 parlamentaris.
Génova insisteix en la seua satisfacció pels resultats electorals a Extremadura, on prefereixen governar sense Vox i, encara que demanen esperar a conèixer les seues exigències, deixen en tot cas les mans lliures a María Guardiola per prendre les decisions que consideri. Guardiola va ser rebuda amb abraçades i aplaudiments per la resta dels barons i dirigents del PP a Madrid. La presidenta en funcions va insistir que el missatge que han traslladat els extremenys a les urnes és “clar”. Va avançar l’obertura d’una ronda de contactes amb la resta de forces parlamentàries per conformar “com més aviat millor” un govern “estable”, va dir, per “continuar liderant el canvi” iniciat el 2023.
Les exigències d’Abascal
Per la seua part, el líder de Vox, Santiago Abascal, va assegurar que la “pilota” és “a la teulada” de María Guardiola, incidint que el partit està obert a “moltes possibilitats”, sense descartar que, en les negociacions de cara a un pacte amb el PP, Vox reclami entrar a l’Executiu autonòmic. Va subratllar que hi ha moltes “fórmules d’acord” a explorar i va dir que l’interès de Vox se centra en les polítiques ecològiques, polítiques migratòries, de gènere o pel que fa a impostos.
“El sanchisme no s’ha acabat”
Miguel Ángel Gallardo va presentar ahir la seua dimissió com a secretari general dels socialistes extremenys, malgrat que continuarà com a diputat autonòmic, després de la desfeta en les eleccions de diumenge en les quals el PSOE va obtenir els pitjors resultats de la seua història, perdent deu escons. Va confirmar la seua renúncia en la reunió de l’Executiva regional que ell mateix va convocar la nit electoral, en una reunió llarga i “dura”. Gallardo, imputat per la contractació del germà de Pedro Sánchez, ha pagat per aquesta acusació, però també pels escàndols sexuals i de presumpta corrupció del partit a Espanya. Els socialistes han passat de 28 parlamentaris en l’Assemblea extremenya a només 18 escons. Encara que en la nit electoral Gallardo va reconèixer els mals resultats, va preferir convocar la seua Executiva regional per analitzar les dades i fer una reflexió conjunta en la qual prendre la millor decisió per al partit.
Abans de confirmar la dimissió, la portaveu de l’Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, va atribuir la derrota a Extremadura a la falta de mobilització dels seus votants, agreujada per l’absència d’eleccions municipals i d’una “campanya d’atacs” contra Gallardo. Va posar èmfasi en el fet que per primera vegada els extremenys van acudir a votar en les eleccions autonòmiques, però sense les municipals. “Hi ha hagut molta abstenció”, va assenyalar la lleidatana, que espera atreure de nou aquesta part de l’electorat.D’altra banda, va denunciar “una campanya de desinformació i d’atacs” i també de “joc brut” que va perseguir “deshumanitzar” Gallardo, investigat per la Justícia per la contractació, presumptament irregular, del germà de Pedro Sánchez a la diputació de Badajoz.
Sobre la lectura estatal que fan els socialistes, Montse Mínguez va negar que aquest resultat suposi l’inici del final de l’etapa de Pedro Sánchez al capdavant del partit. “No hi ha final del sanchisme i ens agafa amb més ganes que mai”, va manifestar.