POLÍTICA
El PSOE tanca la porta a abstenir-se a Extremadura
Guardiola afronta les negociacions “sense línies roges”. El PP veu Vox “còmode” a l’oposició i sense ganes de governar
El Govern central, encapçalat pel PSOE, tanca la porta a una possible abstenció a Extremadura per evitar l’entrada de Vox a l’Executiu regional, després de les últimes eleccions que va guanyar el PP sense assolir la majoria absoluta. La nova portaveu del Govern central, Elma Saiz, va apel·lar la candidata popular, María Guardiola, a no deixar entrar Vox per “responsabilitat” per “preservar les institucions”. Sobre la possibilitat d’abstenir-se, defensada per socialistes com Juan Carlos Rodríguez Ibarra –president extremeny entre 1983 i 2007– i José Antonio Díez –alcalde de Lleó–, Saiz va assenyalar que és “la militància” del PSOE qui “té la veu en totes aquestes qüestions”.
Mentrestant, Guardiola va qualificar d’“assenyada” la proposta d’Ibarra i va considerar que “és el que hauria de fer Vox”, després de recordar que el 43,2 per cent dels extremenys volen que ella continuï “sent la presidenta”. La dirigent popular va demanar un Executiu amb estabilitat i va confirmar que trucarà al candidat de Vox, Óscar Fernández Calle, i al substitut de Miguel Ángel Gallardo al capdavant del PSOE d’Extremadura, sobre el qual va apuntar després de la seua dimissió que “només se n’ha anat una miqueta, ha mantingut el seu escó per seguir aforat”. Per la seua part, la portaveu de la Junta d’Extremadura en funcions, Elena Manzano, va assegurar que les negociacions per a la investidura de Guardiola s’afronten amb “tots els escenaris oberts” i “sense línies roges”. La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, va destacar que no veu Vox “amb gaires ganes” d’entrar a la Junta i que “se’ls veu molt còmodes fora, a l’oposició”. “Estaven als governs i van decidir sortir-ne perquè no els agradava la gestió”, va afirmar Muñoz, que va insistir que els extremenys volen un govern “de dretes” i “liderat pel PP”.
D’altra banda, un avís de bomba va obligar a desallotjar l’edifici de la diputació de Badajoz per un paquet “sospitós amb cables visibles” dirigit a Gallardo –expresident de la institució–.