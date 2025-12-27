GENERALITAT
Illa apel·la a la solidaritat i a la convivència per continuar avançant
Durant el seu discurs institucional amb motiu de les festes nadalenques. Defensa invertir en drets socials i en l’acollida i l’atenció als més necessitats
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va llançar ahir un missatge a favor de la solidaritat i el respecte als valors humans, que va situar com els pilars fonamentals per continuar construint Catalunya i la seua societat, durant el discurs institucional amb motiu de les festes nadalenques i Sant Esteve. “Humanitat significa acollir i integrar les persones que ho necessiten, significa defensar el nostre estat del benestar per garantir una educació i una sanitat públiques per a tothom, garantir l’habitatge com un dret, oferir ajuts socials a qui més ho necessita i garantir la dignitat, la seguretat i la convivència en tots els nostres barris”, va afirmar el president, en un moment d’augment en què estan en auge els discursos d’odi contra els immigrants per part de l’extrema dreta. Per això, va continuar, “la resposta a aquestes necessitats i reptes de Catalunya no és culpar les persones que menys tenen o els que són diferents”, sinó optar per “l’empatia, la solidaritat i la responsabilitat” com els “valors que defineixen la nostra manera de ser i actuar”. En aquesta línia es va mostrar convençut que “aconseguirem una Catalunya millor per a tothom amb una política útil i unes polítiques públiques responsables amb solucions al servei de totes les persones”. Segons Illa, “un país unit per aquests valors demostra capacitat per afrontar emergències climàtiques com els incendis registrats a la Noguera, la Segarra o l’Urgell, així com les inundacions a les Terres de l’Ebre, o els recents brots de dermatosi nodular i de pesta porcina”.
El president també va fer referència a la similar situació que travessa Europa, advertint que “estan en joc els valors que conformen els nostres fonaments, el nostre model de vida, de convivència democràtica i de prosperitat compartida”. Per això, va afegir, “Europa necessita la millor versió de Catalunya” i va instar a “fer tot el possible per ser un país i una societat de bona voluntat, per situar-nos al costat de la veritat, l’humanisme, la fraternitat i l’esperit de cooperació.” “Al costat de l’esperança, perquè l’esperança és la força que ens empeny a millorar les coses”, va acabar.
Salvador Illa va tancar el discurs fent balanç d’aquest any, que va afirmar que “ha estat bo per a Catalunya” i va augurar que aquest 2026 que entra serà “encara millor” perquè, malgrat que hi ha “molta feina per fer, el més important és que tenim voluntat de fer-ho”.