EMERGÈNCIES
El temporal deixa una ferida crítica per la caiguda d’un fanal
El temporal dels últims dies ha continuat fuetejant Catalunya, amb rius al límit i diverses carreteres afectades. A Sabadell, una dona va resultar ferida greu i en estat crític al caure-li un fanal durant el temporal de vent. Un altre home va resultar ferit menys greu a la ciutat. A Gavà, un surfista va ser localitzat a casa seua en bon estat després d’estar desaparegut durant hores al sortir de l’aigua i haver deixat la seua taula sola a l’aigua.
Paral·lelament, a la Garrotxa 16 persones van ser evacuades pels Bombers en una casa de colònies de la Vall d’en Bas que va quedar aïllada per l’avinguda del riu Gurn, mentre que 12 persones més van requerir assistència dels Bombers al quedar atrapades en una casa rural de Sant Feliu de Pallerols. Al Perelló (Baix Ebre), una casa es va esfondrar parcialment a causa del temporal, sense ferits.
Fins a les 18 hores, el 112 va rebre gairebé 900 trucades per les precipitacions i Protecció Civil va demanar precaució per l’avinguda dels rius i l’acumulació de neu.