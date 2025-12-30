ECONOMIA
El Govern destina 3 milions a la indústria lleidatana
Aquest any, dels 60 milions atorgats en el conjunt de Catalunya. El 85% de les inversions són per a microempreses o pimes
La Generalitat ha destinat més de 60 milions d’euros el 2025 a ajuts a la indústria, segons va informar el departament d’Empresa i Treball, que va xifrar en una mica menys de tres milions el desemborsament fets a les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran. El 50 per cent dels 491 projectes beneficiats a tot Catalunya pertanyen als tres sectors més exportadors, fabricació de productes de metall i automoció, el químic i l’agroalimentari. Així, la conselleria d’Empresa va afirmar que els recursos públics han motivat una inversió privada de prop de 327 milions.
Segons càlculs del Govern, aquest tipus d’ajuts serviran per consolidar llocs de treball industrials, uns 27.000, i també per crear nous llocs de treball, prop de 2.000; i es dedicaran principalment al creixement de les empreses: “Gairebé un 85% en micro, petites i mitjanes empreses”.
D’altra banda, el Govern manté també una línia d’ajuts per a la reindustrialització i el manteniment de l’activitat industrial en situació de dificultat. En aquesta convocatòria es van aprovar 12 projectes amb una ajuda de 2,8 milions d’euros.
Canvis en la recaptació de l’IVA de les pimes
El nou model de finançament autonòmic podria incloure canvis en la recaptació de l’IVA de les petites i mitjanes empreses. Les comunitats rebran fins al 56,5% del que es recapta amb l’impost, per sobre del 50% actual.
El criteri per realitzar aquesta recaptació serà el domicili social de les pimes, en comptes del consum que es genera en cada comunitat. D’aquesta forma, Catalunya seria la més beneficiada perquè és la que més pimes té. En concret, s’estima que el canvi podria suposar uns 1.400 milions de recaptació extra.