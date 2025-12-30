EUROPA
Rússia amenaça de trencar les negociacions al culpar Kíiv d’atacar una residència de Putin
Lavrov assegura que 91 drons van intentar destruir l’habitatge a la regió de Nóvgorod. Zelenski l’acusa de mentir per entorpir els avenços en el pla de pau amb els Estats Units
El Govern de Rússia va acusar ahir Ucraïna de llançar durant la matinada de diumenge a dilluns un atac contra una residència del president rus, Vladímir Putin, a la regió de Nóvgorod, motiu pel qual “reconsiderarà” la seua postura en les negociacions en marxa per a un acord de pau amb Kíiv que posi fi a la invasió desencadenada per Moscou el febrer del 2022.
El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va afirmar que “el règim de Kíiv va llançar la nit del 28 al 29 de desembre un atac terrorista utilitzant 91 drons de llarg abast contra una residència presidencial russa a la regió de Nóvgorod”.
“Tots els aparells aeris no tripulats van ser destruïts pels sistemes de defensa aèria de les Forces Armades russes. No hi ha informacions sobre víctimes o danys a causa de l’impacte de les restes dels drons”, va recalcar el dirigent rus, tal com va informar l’agència de notícies TASS.
Així, el cap de la diplomàcia russa va manifestar que “aquesta acció va tenir lloc durant negociacions intenses entre Rússia i els Estats Units per resoldre el conflicte ucraïnès” i va subratllar que “aquest tipus d’accions imprudents no quedaran sense resposta”. “No pretenem retirar-nos del procés de negociació amb els Estats Units, però atesa la completa degeneració del criminal règim de Kíiv, que ha virat a una política de terrorisme d’Estat, les posicions negociadores de Rússia seran reconsiderades”, va afirmar.
Per la seua part, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va acusar Rússia de mentir sobre el presumpte atac a la residència de Putin. El cap d’Estat ucraïnès va assenyalar que les declaracions de Lavrov constitueixen unes “afirmacions perilloses” l’objectiu de les quals és “trencar els avenços” aconseguits pels equips negociadors d’Ucraïna i dels EUA per aconseguir la pau en el conflicte russoucraïnès.
“L’alliberament del Donbàs, Kherson i Zaporíjia avança segons el pla”
El president de Rússia, Vladímir Putin, va agrair ahir als militars del país pel seu servei a Ucraïna i va assegurar que l’“alliberament” del Donbàs, així com de les regions de Kherson i Zaporíjia, avança segons el pla de l’operació militar en aquell país. “L’alliberament del Donbàs, Zaporíjia i Kherson s’està portant a terme per etapes, d’acord amb el pla de l’operació militar especial”, va dir Putin en una reunió amb la cúpula militar. El cap del Kremlin va afirmar que, després de la presa de les ciutats de Pokrovsk i Mirnohrad, les forces russes eliminen les tropes enemigues que van ser envoltades en aquesta zona i simultàniament “desenvolupen una ofensiva en direcció a les fronteres estatals”, amb referència a la frontera de l’annexionada regió de Donetsk amb el territori ucraïnès.