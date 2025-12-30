POLÍTICA
Sánchez demana als ministres mesures socials “disruptives”
Que no passin pel Congrés i per recobrar la iniciativa
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat als seus ministres que plantegin mesures “disruptives” i identificables amb el seu Executiu que no necessitin ser aprovats pel Congrés dels Diputats, segons va publicar el diari El País i va confirmar la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del Govern estatal, Elma Saiz, en una entrevista a la Cadena Ser.
L’objectiu de Sánchez, segons aquesta informació, és recuperar la iniciativa del Govern espanyol en el nou cicle electoral del 2026 esquivant la falta de suports a la cambra baixa.
Saiz va recordar que “hi ha moltes coses que es poden fer per millorar la vida de la gent que tenen rang reglamentari i no han d’estar validades pel Congrés”. “Això no les converteix en males mesures”, va assenyalar.
Segons El País, Sánchez va fer l’encàrrec als seus ministres al novembre i durant les setmanes posteriors va insistir a demanar propostes “ambicioses” que siguin “fàcils” de portar a terme i que “connectin amb la gent”.
L’objectiu de Sánchez és mantenir l’impuls de l’executiu després de perdre el suport de Junts i de Podem i a les portes del cicle electoral que van obrir les eleccions del 21 de desembre a Extremadura.
Paral·lelament, Saiz va insistir que el seu executiu presentarà els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) “al llarg del primer trimestre del 2026”, i treballa ara “amb discreció” per aconseguir els suports necessaris per aprovar-los al Congrés.