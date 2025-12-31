SUCCESSOS
Dos catalans moren en un accident a l’Aràbia Saudita
Les víctimes són un home de Sant Boi i una dona de Barcelona. Estaven de viatge amb una altra parella, que va resultar ferida
Dos catalans van morir ahir a causa d’un accident de trànsit a l’Aràbia Saudita, mentre que dos més van resultar ferits. Les víctimes mortals són una parella formada per un home de Sant Boi de Llobregat –advocat de professió– i una dona de Barcelona, que estaven en un viatge turístic amb una altra parella, un home de 67 anys, en estat greu i traslladat a un hospital de Medina, i una dona de 53, en estat lleu i traslladada en un centre sanitari. L’accident va ser registrat a uns 1.000 quilòmetres de Riad, la capital del país asiàtic.
El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, va afirmar estar en contacte permanent amb el ministeri d’Exteriors. “Lamento profundament la notícia de la mort de dos persones i seguim l’estat de salut d’ambdós ferits, amb lesions de diversa consideració a l’espera d’un diagnòstic més precís”, va afegir.
Es desconeixen les causes
De moment, es desconeixen les causes de l’accident, i l’ambaixada d’Espanya a Riad està oferint atenció consular als afectats i als seus familiars, i està en contacte amb les autoritats locals, que van confirmar les dos morts i hospitalitzacions.