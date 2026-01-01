SEGRE

Desenes de morts i un centenar de ferits en una explosió en una popular estació d’esquí suïssa

La policia informa que és "probable" que hi hagi víctimes de diverses nacionalitats

Agents de policia es troben a prop del lloc on es va produir un incendi al bar i saló Le Constellation després d’una explosió en les primeres hores de la Nit de Cap d’Any, en Crans-Montana, Suïssa.EFE

Dotzenes de persones han mort i un centenar han resultat ferides en l'explosió i posterior incendi en el bar d'una estació suïssa d'esquí on se celebrava una festa de Cap d'Any, segons ha informat la policia cantonal de Valais en una roda de premsa. La policia ha indicat que és "probable" que hi hagi víctimes de diverses nacionalitats. 

L'explosió ha estat al bar Le Constellation de l'estació d'esquí Crans-Montana. Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada. La policia descarta que es tractés d'un atac amb explosius, tot i que evita especular sobre les causes concretes de l'incident.

