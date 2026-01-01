Les víctimes mortals per l’incendi en un bar d’una estació suïssa d’esquí s’eleven a una quarantena i els ferits a 115
La majoria dels ferits al local on s’estava celebrant el Cap d’Any es troben en estat greu
L’incendi en un bar d’una estació d’esquí a Suïssa durant la festa de celebració de Cap d’Any ha provocat almenys una quarantena de morts i 115 ferits, segons el balanç actualitzat per les autoritats suïsses en una roda de premsa aquest dijous a la tarda. El foc s’ha declarat passades la una de la matinada al bar ‘Le Constellation’ de l’estació d’esquí Crans-Montana, al cantó de Valais. La majoria dels ferits es troben en estat greu a causa de cremades. La policia ha indicat que és "probable" que hi hagi víctimes de diverses nacionalitats, ja que el ressort d’esquí és un destí internacional de vacances.
Diversos països s’han posat en contacte amb les autoritats suïsses i han ofert la seva cooperació.
El president de la confederació suïssa, Guy Parmelin, ha assegurat que l’incendi és una de les “pitjors tragèdies” que ha patit el país alpí.
Les autoritats han iniciat una investigació per identificar l’origen del foc. La procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, ha dit que hi ha diverses hipòtesis sobre la taula, però ha apel·lat a la prudència i ha afirmat que la investigació requerirà temps.
La policia ja havia descartat en una roda de premsa al matí que es tractés d'un atac amb explosius, tot i que han evitat especular sobre les causes concretes de l'incident.
L’alerta es va rebre a la 1.30 h i les primeres patrulles van arribar al lloc dels fets dos minuts després. A les 5 de la matinada tots els ferits estaven rebent atenció mèdica.