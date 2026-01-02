EUROPA
Almenys quaranta morts i 115 ferits en un incendi en una estació d’esquí de Suïssa
Es va produir de matinada, en la celebració de Cap d’Any, en un bar de Crans-Montana. Autoritats del país afirmen que la majoria de les víctimes mortals eren joves i molts lesionats estan greus
Almenys quaranta persones van morir i 115 van resultar ferides (la majoria greus) en un tràgic incendi al bar Le Constellation de l’estació d’esquí de Crans-Montana, a Suïssa, durant la matinada de Cap d’Any. El local era conegut per tenir un públic molt jove i de moment no hi ha constància de víctimes espanyoles. La causa del foc apunta a un accident però encara no s’ha pogut determinar, segons van informar les autoritats suïsses, que van declarar l’estat d’emergència al cantó de Valais i van activar el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea.
La policia de Valais va precisar el nombre de víctimes i va explicar que gran part dels ferits es troben en estat crític, mentre que alguns dels casos més greus de víctimes amb cremades molt greus i esteses van ser traslladats a Alemanya, França i Itàlia, que van oferir el seu suport al Govern suís.
Tots els mitjans es van centrar des d’ahir a salvar les vides dels ferits més greus i a identificar els cadàvers.
En aquest sentit, la procuradora general del cantó de Valais, Beatrice Pilloud, va afirmar en roda de premsa que “és difícil saber quant de temps comportarà la identificació” de les víctimes mortals, però va assegurar que s’ha posat en marxa un dispositiu molt important d’especialistes en medicina legal que estan fent tot el possible per accelerar aquesta tasca.
Els esforços estan posats a “donar una resposta a les famílies al més ràpid possible”, va recalcar.
La procuradora va indicar que la tragèdia va consistir en “un foc generalitzat” que va provocar una explosió que va devastar el bar cap a les 1.30 hores de la matinada, malgrat que la causa inicial de l’incendi encara no s’ha pogut determinar de manera oficial.
No obstant, Pilloud va assegurar que “no es tracta en absolut de cap mena d’atemptat” i va assenyalar que hi ha una investigació en marxa.
Davant de les insistents preguntes sobre el compliment de les mesures de seguretat i vies d’escapament del local sinistrat, Pilloud va afirmar que no podia pronunciar-se sobre elements com la mida de l’escala d’accés al bar, que se situava en un subsol.
Sobre les informacions que al llarg del dia indicaven que es tractava d’un centre nocturn amb una clientela habitual d’entre quinze i vint anys, el comandant de la policia cantonal, Frederic Gisler, va dir que no es podia encara parlar amb aquest nivell de precisió.
No obstant, va admetre que els assistents que estaven celebrant el Cap d’Any corresponien probablement a aquest tram d’edat.
De moment no hi ha dades oficials sobre la identitat dels difunts, però sí que han confirmat que hi ha ciutadans estrangers. Els hospitals de la part francòfona de Suïssa es van desbordar per l’afluència de víctimes amb cremades.