Espanya compleix 40 anys com a membre de la UE

Va ingressar a les Comunitats Europees l’1 de gener del 1986. Sánchez diu que “és el millor que li ha passat” al país

El BCE va il·luminar-se per saludar l’ingrés de Bulgària. - EFE/EPA/RONALD WITTEK

Ahir es van complir 40 anys des que Espanya va ingressar a les Comunitats Europees, l’organisme antecedent directe de la Unió Europea (UE). Des d’aquest 1 de gener del 1986, l’Estat ha presidit en cinc ocasions el Consell de la UE que, de forma rotatòria i cada sis mesos, van ocupant els diferents estats membre. A més, Espanya ha aportat un total de nou noms a les diferents comissions que s’han anat succeint. Els primers van ser Abel Matutes i Manuel Marín, entre el 1986 i el 1994, i actualment Teresa Ribera ostenta la vicepresidència i la cartera de Transició Neta.

Per la seua banda, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar al seu compte d’X que “fa quaranta anys vam entrar a les Comunitats Europees. Un anhel de progrés i esperança es va convertir en la palanca transformadora més gran del nostre país. Defensem el major projecte de pau i solidaritat. Europa és el millor que li ha passat a Espanya”.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va subratllar en un missatge institucional que “la història recent ens havia separat, però vau escollir un futur democràtic, i vau tornar a casa vostra, al cor d’Europa. Ha estat un viatge increïble”.

Bulgària

D’altra banda, la zona euro passa a comptar des d’ahir amb vint-i-un membres després que Bulgària s’incorporés oficialment al bloc de la moneda única en la primera ampliació de l’eurozona des de l’entrada de Croàcia el 2023 i en un context marcat per la crisi política al país eslau, on les protestes ciutadanes contra els pressupostos del 2026, els primers en euros, van provocar la dimissió del Govern a començaments de desembre.

La incorporació de Bulgària a la zona euro va ser autoritzada formalment pel Consell de la Unió Europea el 8 de juliol del 2025, fixant un tipus de conversió d’1,95583 levs per cada euro. Els preus dels béns i serveis es continuaran presentant en les dos monedes fins al proper 8 d’agost.

