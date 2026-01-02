UNIÓ
Espanya compleix 40 anys com a membre de la UE
Va ingressar a les Comunitats Europees l’1 de gener del 1986. Sánchez diu que “és el millor que li ha passat” al país
Ahir es van complir 40 anys des que Espanya va ingressar a les Comunitats Europees, l’organisme antecedent directe de la Unió Europea (UE). Des d’aquest 1 de gener del 1986, l’Estat ha presidit en cinc ocasions el Consell de la UE que, de forma rotatòria i cada sis mesos, van ocupant els diferents estats membre. A més, Espanya ha aportat un total de nou noms a les diferents comissions que s’han anat succeint. Els primers van ser Abel Matutes i Manuel Marín, entre el 1986 i el 1994, i actualment Teresa Ribera ostenta la vicepresidència i la cartera de Transició Neta.
Per la seua banda, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar al seu compte d’X que “fa quaranta anys vam entrar a les Comunitats Europees. Un anhel de progrés i esperança es va convertir en la palanca transformadora més gran del nostre país. Defensem el major projecte de pau i solidaritat. Europa és el millor que li ha passat a Espanya”.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va subratllar en un missatge institucional que “la història recent ens havia separat, però vau escollir un futur democràtic, i vau tornar a casa vostra, al cor d’Europa. Ha estat un viatge increïble”.
Bulgària
D’altra banda, la zona euro passa a comptar des d’ahir amb vint-i-un membres després que Bulgària s’incorporés oficialment al bloc de la moneda única en la primera ampliació de l’eurozona des de l’entrada de Croàcia el 2023 i en un context marcat per la crisi política al país eslau, on les protestes ciutadanes contra els pressupostos del 2026, els primers en euros, van provocar la dimissió del Govern a començaments de desembre.
La incorporació de Bulgària a la zona euro va ser autoritzada formalment pel Consell de la Unió Europea el 8 de juliol del 2025, fixant un tipus de conversió d’1,95583 levs per cada euro. Els preus dels béns i serveis es continuaran presentant en les dos monedes fins al proper 8 d’agost.