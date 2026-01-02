Feijóo lliura a la jutgessa els missatges que va intercanviar amb Mazón el dia de la dana: “Estem desbordats”
Mazón va admetre que el seu govern estava “desbordat” i que tenia notícia de “desenes de desapareguts”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet arribar a la jutgessa una acta notarial amb els whatsapps que va intercanviar amb l’expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón el dimarts 29 d’octubre de 2024, dia de la dana. La comunicació lliurada a la qual ha tingut accés l’ACN comença a les 19:59 h amb Feijóo interessant-se per la situació, i minuts més tard, a les 20:08 h, Mazón agraeix el gest i li transmet que empitjora “cada minut”. A les 20:26 h, minuts després de l’alerta (20:11 h), Feijóo envia un altre missatge a Mazón: “Ànim. Lidera informativament”, i a les 21:45 h, Mazón admet: “Estem desbordats, no sabem què està passant realment, però ens arriben desenes de desapareguts i no ho puc confirmar”.
La transcripció fa referència també als contactes entre el govern espanyol i la Generalitat valenciana des del primer moment, i a les dificultats en l’accés als municipis afectats.
Així, a les 23:21 h, Feijóo pregunta a Mazón si el govern espanyol ha trucat, i demana concreció sobre a quina hora ho ha fet i quin ministre té “de referència”. Mazón li respon: “Més o menys sí. Han muntat un gabinet de crisi que no serveix per a res".
En aquest sentit, Mazón explica els contactes que ja ha mantingut amb l’executiu: “He parlat amb Sánchez, Montero i amb Defensa i Interior per tenir efectius en prealerta per a demà. El problema és que no podem ni entrar en molts pobles amb gent a les teulades morta de por”.
Feijóo també pregunta a Mazón quan creu que acaba la dana, i aquest respon: “Fa una hora, però a través de delegació de moment tenim tot el que necessitem que ara mateix és l'UME”. A més, avança que hi haurà víctimes mortals: “Serà un puto desastre”.
Dos minuts després, a les 23:25 h, Feijóo respon: “Si creus que he de venir demà o dijous al matí estic a l’ordre”.
El PSOE creu que Feijóo estava més preocupat en la comunicació que en les víctimes
Per la seva banda, els socialistes afirmen que el president del PP estava més preocupat pel relat i "l'estratègia política" que per l'emergència el dia de la dana al País Valencià. Segons el PSOE, en una tragèdia que va costar la vida de més de 200 persones, el líder dels populars va posar l'accent en la comunicació en demanar a Mazón que "liderés informativament" abans que en les víctimes. "Ell mateix s'ha inhabilitat com a líder. I així és el PP: l'aparença abans que l'emergència. El relat abans que la tragèdia", afegeixen.