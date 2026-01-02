ALEMANYA
Robatori de pel·lícula de 30 M€ en un banc alemany
Un robatori a la cambra cuirassada d’un banc perpetrat en dates nadalenques ha causat commoció a la ciutat alemanya de Gelsenkir-chen, a l’oest germànic, on s’investiga el succés. En un comunicat, la policia va xifrar en “desenes de milions” els danys causats.
En concret, segons fonts de seguretat citades per l’agència dpa, el robatori hauria afectat prop de 3.200 caixes de seguretat i més de 2.500 clients, mentre que les estimacions preliminars dels investigadors s’acosten als trenta milions d’euros, la qual cosa es posicionaria com un dels robatoris més grans a una entitat bancària en la història recent del país germànic.