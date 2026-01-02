SEGRE

En vigor el veto d'Israel a 37 ONG a Gaza, que hauran de sortir abans del març

Redacció

El Govern israelià obre aquest any amb la retirada de les llicències d’activitat de 37 ONG que operen a la Franja de Gaza. Les restriccions van entrar en vigor ahir i afecten organitzacions com Metges Sense Fronteres, Oxfam o Caretes, que hauran de completar el cessament de la seua activitat, abans de l’1 de març. El ministeri afirma que no han entregat a les autoritats la “informació completa i verificable” sobre els seus treballadors, acusats d’estar “involucrats en activitats terroristes” i vinculats a Hamas. Ja el març del 2025, l’Executiu hebreu va intensificar els atacs contra les ONG introduint nous requisits i va afirmar que membres d’aquestes col·laboren o formen part de les milícies armades palestines. Tanmateix, l’Exèrcit israelià va assegurar que les restriccions “no afectaran en el futur el volum d’ajuda humanitària que ingressa a la Franja de Gaza”. Per la seua part, Nacions Unides va demanar a Israel que reconsideri la decisió.

D’altra banda, el ministeri de Sanitat del govern de la Franja de Gaza va informar ahir que va comptabilitzar la mort de dos persones com a conseqüència d’atacs israelians en les últimes 24 hores, amb la qual cosa són 416 els morts des de la declaració de l’alto el foc del passat 10 d’octubre.

