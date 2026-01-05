Maduro declara que és innocent en el seu primer judici als EEUU: "Encara sóc el president del meu país"
El dirigent veneçolà ha comparegut a l'audiència de Nova York per càrrecs com narcoterrorisme
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, s'ha declarat aquest dilluns no culpable dels càrrecs pels quals ha estat traslladat davant d'un tribunal de la ciutat de Nova York. "Sóc un home decent", ha assegurat durant la vista amb el jutge Alvin Hellerstein, de 92 anys, segons informen els mitjans que han tingut accés al que passava a la sala. "Encara sóc el president del meu país", ha afegit Maduro, capturat/segrestat dissabte per l'exèrcit dels Estats Units d'Amèrica en una operació en què també es van endur la seua dona, la diputada Cilia Flores. Els EUA acusen Maduro de narcoterrorisme i han anunciat que a partir d'ara controlaran Veneçuela i n'extrauran el petroli.
"Em considero un presoner de guerra. Em van capturar a la meua casa a Caracas", ha denunciat durant el seu torn de paraula a la cort, segons recull la cadena de televisió nord-americana CNN.
La dona de Maduro, la primera dama Cilia Flores, s’ha declarat també "no culpable, completament innocent". Ambdós, vestits amb uniformes foscos de presó, han estat asseguts a un seient de separació.
Els seus respectius equips legals han indicat que "en aquest moment" no sol·licitaran la llibertat condicional. L’advocat de Maduro ha informat el jutge que té "alguns problemes de salut que requeriran atenció", mentre que el de Flores ha denunciat que va patir "lesions importants durant el seu segrest".
Aquesta compareixença, que ha durat menys d’una hora, ha estat encapçalada pel jutge federal Alvin Hellerstein, de 92 anys i confirmat al lloc el 1998, durant el mandat de Bill Clinton. La pròxima audiència serà dimarts 17 de març a les 11.00 hores (hora local, 17.00 hora peninsular espanyola).
El president veneçolà ha contractat com el seu advocat defensor en el procés penal a Nova York al reconegut penalista Barry Pollack, que va representar durant diversos anys el fundador de Wikileaks, Julian Assange, aconseguint recentment el seu alliberament.
Per la seua part, l’advocat Mark Donnelly, especialitzat en delictes econòmics i exfiscal del Departament de Justícia, és el que representarà a Flores durant aquest procés judicial.
El mandatari veneçolà està acusat de càrrecs de conspiració narco-terrorista, segons el plec de càrrecs, que cita el Títol 21 Secció 960a del Codi Penal dels Estats Units. El plec recull també un càrrec de "fabricació, distribució o entrega d’una substància controlada". En concret es refereix a la possessió de cinc quilograms d’una substància amb una quantitat perceptible de cocaïna.
De la mateixa manera, està acusat de conspiració per a la importació de cocaïna, possessió de metralladores o artefactes destructius i conspiració per a possessió de metralladores o artefactes destructius.
Protestes al carrer de Nova York contra la captura de Maduro
Mentrestant, fora, desenes de persones s’han concentrat per denunciar la captura de Maduro en un acte convocat per The People’s Forum New York City sota el lema "No al segrest il·legal de Nicolás Maduro".
La protesta ha estat organitzada secundada per la Coalició Answer (Resposta), que ha participat en més d’un centenar de concentracions i manifestacions celebrades en diferents punts dels Estats Units des de la captura de Maduro.
"Aquesta Administració Trump ha comès un nou i indignant acte de guerra atacant Veneçuela i segrestant el president del país", ha denunciat Answer. "És un nou acte criminal de Trump, que ha assassinat pescadors, robat petroliers plens de petroli i ara envaeix Veneçuela i segresta el seu cap d’Estat", ha afegit.
Per a aquesta organització "no es tracta d’una guerra contra el narcotràfic ni per la democràcia, sinó per robar el petroli de Veneçuela i dominar Amèrica Llatina". "Hem de prendre els carrers i dir no a una altra guerra sense fi. La gent d’aquest país no vol cap altra guerra", ha subratllat el grup, que denuncia que la "màquina de guerra consumi sumes inimaginables dels nostres impostos en dòlars mentre hi ha famílies treballadores que no arriben a fi de mes".
Agències