Més de 2.000 trens circulen per la xarxa ferroviària espanyola durant l’operació tornada de Nadal
Durant totes les festes de Nadal han circulat en total 22.160 trens
Uns 2.230 trens d’alta velocitat, afluixa i mitja distància, de les tres empreses ferroviàries que operen a Espanya (Renfe, Iryo i Ouigo) circularan per tota la xarxa ferroviària del país durant l’Operació Tornada del pont dels Reis Mags i de les festes de Nadal, els dies 6 i 7 de gener), segons dades d’Adif.
Per a aquest dimarts 6 de gener, dia dels Reis Mags, està programada la circulació d’uns 1.000 trens, mentre que el dimecres 7 serà una de les jornades amb més circulacions de totes les festes, amb un total de 1.221 trens.
En total, uns 6.590 trens de les tres operadores, han circulat per tota la xarxa ferroviària del país durant aquest pont dels Reis Mags (entre el 2 i 7 de gener). A més, aquest dilluns 5 de gener, una desena d’estacions d’Adif van rebre els viatgers més esperats: els Reis Mags, que han triat el ferrocarril per arribar a ciutats com Badajoz, Lleó, Ourense, Vitòria o Lleida. Durant totes les festes de Nadal, Any Nou i Reis (entre el 19 de desembre i 7 de gener), han circulat en total 22.160 trens.
En concret, Madrid Porta de Atocha Almudena Grandes, origen i destinació de les línies que uneixen la capital amb Barcelona i Andalusia, ha registrat la sortida i arribada de 1.353 trens durant aquest pont dels Reis Mags, amb un total de 4.590 durant tot el Nadal.
Aquestes circulacions se sumen als 860 trens que van arribar o van sortir de Chamartín Clara Campoamor, estació origen i destinació de les línies a Llevant, nord i nord-oest del país, durant aquests sis dies (2.978 en el conjunt de les festes).
Així mateix, de l’estació de Barcelona Sants han sortit i arribat 755 trens durant el pont de Reis (2.613 en total de totes les festes) i de la de Saragossa Delícies, 419 (1.407 en total).
Sevilla Santa Justa ha estat origen i destinació de 540 trens entre el 2 i el 7 de gener (1.778 en total), Málaga María Zambrano de 323 trens (1.085 en tot el Nadal) i Granada, de 143 (461 en total).
De l’estació d’Alacant Terminal han partit o arribat 331 trens durant tot el pont de Reyes (1.146 a totes les festes), de València Joaquín Sorolla 293 (1.007 en total) i de Castelló, uns altres 129 (418 en total).
Per la seua part, l’estació Santiago de Compostel·la-Daniel Castelao ha comptabilitzat l’arribada o sortida de 73 trens entre el 2 i el 7 de gener (252 en tot el Nadal), per la d’Ourense han passat 116 (402 en total) i per la d’Oviedo, 62 (207 en total). Valladolid Campo Grande ha registrat l’arribada i sortida de 360 trens durant aquest pont (un total de 1.221 a totes les festes de Nadal) i la de Lleó, un total de 114 (384 en total).