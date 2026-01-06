JUSTÍCIA
Condemnats a entre 4 i 8 mesos de presó per assetjar Brigitte Macron
El Tribunal Correccional de París va condemnar ahir els deu acusats per ciberassetjar la primera dama francesa, Brigitte Macron, a penes de quatre i vuit mesos de presó, que només hauran de complir entre reixes en cas de reincidència, tret d’un que sí que haurà d’ingressar a presó per no haver assistit al judici. A més, tots hauran d’abonar de forma solidària a l’esposa del president francès, Emmanuel Macron, una indemnització de 10.000 euros per danys morals i 600 euros més per costes judicials. Els jutges els van imposar igualment cursets de sensibilització sobre el respecte de les persones en línia.
Els condemnats, que van difondre mentides sobre que Brigitte Macron havia nascut home i que era una dona transgènere, així com comentaris maliciosos sobre la diferència d’edat amb el seu marit, que tenen 65 i 41 anys, respectivament.