METEOROLOGIA
Francis deixa fortes pluges, fred i neu a tot Espanya
Desallotjaments i rescats a Andalusia per inundacions. El temporal obliga a modificar o reprogramar cavalcades de reis
La borrasca Francis està deixant pluja, temperatures sota zero i neu en cotes baixes a gran part d’Espanya. Andalusia ha estat una de les zones més colpejades per les pluges aquests últims dies, on s’han produït més de 440 incidents a causa dels desbordaments de rius i barrancs, que van obligar a fer desallotjaments preventius en llocs com Cadis, i a fer rescats de persones que van quedar atrapades als seus vehicles per l’aigua. A Catalunya, a part de Lleida (vegeu les pàgines 3 i 4) la neu també va caure a les comarques de l’interior i fins i tot es van poder veure alguns flocs a prop del litoral, amb unes temperatures que amb prou feines van superar els 7 graus positius a tot el territori. La neu i el gel van provocar talls i restriccions en algunes carreteres, encara que durant el dia d’ahir no es van registrar incidents greus. D’avisos per neu en cotes baixes n’hi havia també en altres zones com Cantàbria, Aragó, Astúries, el País Valencià, Castella la Manxa o Madrid, per això en molts llocs es van haver de modificar les cavalcades dels Reis Mags, avançant-les o reprogramant-les en espais tancats. Per la seua part, el Govern central va activar 659 màquines llevaneu.