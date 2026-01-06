CARIB
L’ONU adverteix que els EUA han vulnerat el Dret Internacional
Washington nega estar en guerra contra Veneçuela: “No estem ocupant cap país”. Caracas alerta que l’autoritat de Nacions Unides està en joc
Nacions Unides va avisar ahir que la intervenció militar dels EUA a Veneçuela per capturar el president d’aquest país, Nicolás Maduro, contravé el Dret Internacional i no respecta els principis de la Carta de Nacions Unides.
“He subratllat de manera constant la imperiosa necessitat que tothom respecti plenament el Dret Internacional, inclosa la Carta de les Nacions Unides, que constitueix la base per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals”, va indicar el secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, en una declaració davant la sessió d’urgència del Consell de Seguretat.
L’ONU va recordar que la seua Carta fundacional consagra “la prohibició de l’amenaça o l’ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol Estat”, per la qual cosa recorda que el manteniment de la pau i la seguretat internacionals depèn del compliment de “totes les disposicions” de la mateixa.
Per la seua part, l’ambaixador nord-americà davant de l’ONU, Mike Waltz, va negar que el seu país estigui en guerra “contra Veneçuela” i va descartar que la detenció de Maduro, i la posterior decisió de governar el país fins que hi hagi una transició política suposi una ocupació.
Tanmateix, l’ambaixador veneçolà davant les Nacions Unides, Samuel Moncada, va denunciar la “violació flagrant” de la carta de les Nacions Unides i el dret internacional per part dels EUA i va reivindicar el respecte a la immunitat de Nicolás Maduro, així com el seu alliberament i retorn. A més, va advertir davant del Consell de Seguretat de l’ONU que la credibilitat del Dret Internacional i l’autoritat del mateix Consell quedaran en dubte si no condemna l’atac nord-americà.
Des d’Espanya, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va indicar que el Govern de l’Estat parlarà amb Delcy Rodríguez, successora de Nicolás Maduro, com ho havia fet fins ara amb el seu predecessor així com amb l’oposició, mentre que va insistir que la solució no pot imposar-se per la força.
“La UE continuarà defensant els principis de la sobirania nacional, la integritat territorial i la inviolabilitat de les fronteres”, va dir la portaveu comunitària Anitta Hipper.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, va mostrar el seu suport a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que la vigília va instar Washington a aturar les seues amenaces. Similars mostres de suport van arribar també des de Madrid, Berlín i París, així com dels veïns nòrdics. El ministre d’Afers Exteriors alemany, Johann Wadephul, va recordar que Grenlàndia, com a part de Dinamarca, hauria de ser defensada com a territori de l’OTAN davant de qualsevol amenaça.
Trump va insistir diumenge en dos entrevistes a la premsa, després de parlar de l’operació contra Nicolás Maduro, en la necessitat d’aconseguir el control de l’illa àrtica per qüestions de seguretat.
Suport europeu a Dinamarca per noves amenaces de Trump
La Comissió Europea (CE) i diversos caps de Govern d’Europa van mostrar ahir el seu suport a Dinamarca després que el president dels EUA, Donald Trump, reiterés les seues amenaces per obtenir el territori autònom danès de Grenlàndia.