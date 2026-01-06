CARIB
Maduro es declara innocent davant del jutge a Nova York: “No soc culpable, soc decent”
El líder chavista i la seua dona, Cilia Flores, estan acusats de diversos delictes, entre els quals de narcoterrorisme. Els respectius equips legals no sol·liciten “de moment” la llibertat condicional
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, es va declarar ahir innocent en la seua primera audiència davant del Tribunal Federal del Districte Sud de Nova York després d’haver estat capturat durant per forces nord-americanes a la capital veneçolana, Caracas, per càrrecs relacionats amb el narcotràfic. “Soc innocent. No soc culpable de res del que s’ha esmentat aquí”, va declarar el cap d’Estat veneçolà, que va afegir que és un “home decent”, així com el president del seu país i un “presoner de guerra”. “Em van capturar a casa meua a Caracas, Veneçuela”, va denunciar durant el seu torn de paraula a la cort, segons la cadena de televisió nord-americana CNN. La dona de Maduro, la primera dama Cilia Flores, es va declarar també “no culpable, completament innocent”. Tots dos, vestits amb uniformes foscos de presó, van estar asseguts a un seient de separació.
Els seus respectius equips legals van indicar que “en aquest moment” no sol·licitaran la llibertat condicional. L’advocat de Maduro va informar el jutge que té “alguns problemes de salut que requeriran atenció”, mentre que el de Flores va denunciar que va patir “lesions importants durant el segrest”.
Aquesta compareixença, que va durar menys d’una hora, va estar encapçalada pel jutge federal Alvin Hellerstein, de 92 anys i confirmat al lloc el 1998, durant el mandat del president Bill Clinton. La pròxima audiència serà dissabte 17 de març a les 11.00 hores (hora local, 17.00 hora peninsular espanyola).
El president veneçolà ha contractat com a advocat defensor en el procés penal a Nova York el reconegut penalista Barry Pollack, que va representar durant diversos anys el fundador de Wikileaks, Julian Assange, aconseguint recentment que l’alliberessin. Per la seua part, l’advocat Mark Donnelly, especialitzat en delictes econòmics i exfiscal del Departament de Justícia, és el que representarà Flores durant aquest procés judicial.
El mandatari veneçolà és acusat de càrrecs de conspiració narcoterrorista, segons el plec de càrrecs, que cita el Títol 21 Secció 960a del Codi Penal dels Estats Units. El plec recull també un càrrec de “fabricació, distribució o entrega d’una substància controlada”.
Així mateix és acusat de conspiració per a la importació de cocaïna, possessió de metralladores o artefactes destructius i conspiració per a possessió de metralladores o artefactes destructius.
Mentrestant, el diputat Nicolás Maduro Guerra, fill de Nicolás Maduro, va denunciar que la seua família és “perseguida” després de la captura del líder chavista i la seua dona i va dir confiar que tots dos seran alliberats i que tornaran a Veneçuela.