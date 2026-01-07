METEOROLOGIA
La borrasca Francis complica la tornada a casa a Espanya
Mor un home a Badalona que malvivia en un pàrquing. Sis morts en accidents a França pel mal temps
El pas de la borrasca Francis ha deixat gairebé tot Espanya en alerta per fred, nevades, vents forts o fenòmens costaners durant el dia de Reis. Lleida va viure un dels episodis de fred més intensos dels últims anys (vegeu la pàgina 11), mentre que diverses comarques de la Catalunya interior es van despertar per sota dels zero graus. Les localitats de Das (Cerdanya) i Prades (Baix Camp) van registrar les temperatures més baixes fora de Lleida, amb valors de –12,7 graus i –12,5, respectivament. Avui també s’espera fred intens i fortes gelades a l’interior, així com febles i moderades al litoral.
A Badalona, un home d’uns 50 anys que malvivia en un pàrquing va morir a causa del fred. El cos va ser trobat per un home que havia anat a oferir-li menjar. Des dels comuns van denunciar que l’ajuntament de Badalona no va fer res sobre això i va carregar contra el “minúscul dispositiu de l’operació fred del PP”.
A Espanya, Francis ha provocat prop de mig miler d’incidències, la majoria anegaciones, rescats i salvaments, incidents en carreteres i anomalies en serveis bàsics a les províncies de Màlaga i Cadis. A Andalusia, a més, es va registrar la temperatura més baixa de l’Estat, amb –17,3 graus a Pedrollano (Granada), mentre que la localitat de Molina de Aragón (Guadalajara) es va despertar a 14,5 graus sota zero.
Més de cinquanta carreteres estaven afectades ahir pel temporal de neu, sis de les quals pertanyents a la xarxa principal. Els principals problemes de circulació es van registrar a Astúries i Castella i Lleó, a més de Galícia. La neu també va obligar a tancar fins a tretze vies secundàries.
Alguns morts a França
Paral·lelament, diversos accidents provocats per les condicions meteorològiques han causat almenys sis morts a França des de dilluns. Un xoc entre dos autobusos i la sortida d’un camió van deixar ahir tres víctimes mortals al departament de les Landes, al sud-oest del país.