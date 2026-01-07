Els EUA intercepten un petroler que va fugir a prop de Veneçuela
Després de rastrejar-lo a l’Atlàntic durant gairebé tres setmanes de persecució i després que Rússia enviés un submarí per escortar-lo
Forces dels Estats Units van interceptar aquest dimecres un vaixell petroler sancionat que va fugir abans d’arribar a Veneçuela, després de rastrejar-lo a l’Atlàntic durant gairebé tres setmanes de persecució, informen mitjans nord-americans. La Guàrdia Costanera nord-americana ha abordat amb èxit aquest matí el vaixell 'Marinera', abans conegut com a 'Bella 1', segons un funcionari nord-americà citat per The New York Times.
El vaixell va repel·lir un intent dels EUA d’abordar-lo al desembre i es va endinsar a l’Atlàntic. Durant la persecució, la tripulació va pintar una bandera russa a un costat, va modificar el nom del vaixell i va canviar la seua matrícula a russa. La tripulació de vaixell no va oferir resistència en el moment de l’abordatge, d’acord amb la font, que va confirmar que els guardacostes nord-americans no van albirar vaixells russos en les proximitats.
Rússia havia enviat un submarí per escortar el petroler, segons reports de The Wall Street Journal, després de sol·licitar a Washington que aturés la persecució d’aquest vaixell.
La Guàrdia Costanera ha intentat confiscar el vaixell des de finals de desembre, quan aquest anava a camí a carregar petroli a Veneçuela, com part del bloqueig als vaixells que transportin cru veneçolà que els EUA mantenen fins i tot després de la captura de Nicolás Maduro, i el seu trasllat a Nova York.
Aquest és el tercer petroler vinculat a Veneçuela –com a part d’una "flota fantasma" que transporta cru il·lícit– que els EUA han confiscat des que va créixer la pressió sobre el govern de l’ara presoner Maduro, a qui els EUA han imputat amb càrrecs de narcoterrorisme.