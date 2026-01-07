Protecció Civil activa el pla Ventcat fins divendres arreu del territori, especialment al Pirineu
S'esperen fortes ventades de fins a 90km/h aquest dimecres al Pirineu i al Prepirineu Oriental
Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya, conegut com a Ventcat, davant la previsió de fortes ventades que afectaran gran part del territori fins divendres. S'esperen ratxes de vent de fins a 90 km/h aquest dimecres al Pirineu, amb una probabilitat creixent de superar aquest llindar a partir del vespre, estenent-se també al Prepirineu Oriental. Paral·lelament, s'ha desactivat l'alerta del Pla Procicat per l'episodi de fred intens que ha afectat Catalunya des del 5 de gener, i es manté la prealerta del Pla Neucat per possibles nevades a les cotes altes del Pirineu Occidental.
Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats a l’exterior. Demà dijous durant la matinada es mantindran ratxes de vent al Pirineu, i s'hi afegiran comarques del litoral i prelitoral de Tarragona. Al llarg del matí augmentarà la probabilitat de superar el llindar de 72 km/h a les comarques del litoral i prelitoral central i de Tarragona, amb una probabilitat alta a l’Alt i Baix Penedès. Durant la tarda el fenomen tendirà a disminuir, però al vespre tornarà a afectar gairebé tot el prelitoral del país, excepte els dos extrems. El vent bufarà de component oest.
Divendres 9 de gener, l’episodi de vent serà generalitzat arreu del territori, amb una probabilitat més elevada de superar el llindar representatiu de 72 km/h a les comarques del litoral i prelitoral. El vent continuarà bufant de component oest. Al Pirineu, el llindar es podrà superar a cotes altes, on a més hi haurà torb. La distribució geogràfica del fenomen serà de caràcter general.
Finalitza l’alerta per l’episodi de fred intens
En paral·lel, la fase d’alerta del Pla PROCICAT per l’episodi de fred intens a Catalunya dels darrers dies ha quedat desactivada. Un total de 16 municipis han iniciat els seus plans municipals per fred i activat els seus mecanismes per fer front a la situació al seu municipi. Durant l'episodi, la Creu Roja ha activat recursos addicionals d'albergs i centres de pernoctació i unitats d'Emergències Socials a diferents punts del territori. Per altra banda, el Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya ha obert 5 incidents relacionats amb l'episodi de fred.
Finalment, es manté en prealerta el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat) per la previsió de nevades en cotes altes del Pirineu Occidental fins demà dijous 8 al matí. Protecció Civil demana molta precaució amb el fenomen del torb, quan el vent aixeca la neu en cotes altes i dificulta la visibilitat.