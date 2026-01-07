Sánchez i Junqueras es reuniran aquest dijous per escenificar el nou finançament singular de Catalunya
El Govern defensa que el pacte suposa una "millora substancial" i el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) es reuniria la setmana que ve
El nou model de finançament per a Catalunya es desencallarà aquest dijous. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, escenificaran en una reunió a les 11 hores a la Moncloa l'acord per al sistema de finançament "singular". Junqueras compareixerà a les 12:30 hores al costat de la Facultat d'Estadística de la Complutense. El Govern defensa que el pacte suposa una "millora substancial" per al finançament de Catalunya, que rebria entre 4.000 i 5.000 MEUR més. La Moncloa manté cautela sobre la reunió entre Sánchez i Junqueras: "Anem partit a partit". La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, preveu explicar el nou model de finançament divendres i convocar el CPFF per la setmana que ve.
Catalunya hauria de rebre entre 4.000 i 5.000 milions d'euros més a partir del nou sistema de finançament. Són els recursos extraordinaris que l'Estat aportaria amb el nou model, pactat amb Esquerra. Les negociacions s'han allargat durant més d'un any i mig, i ha implicat el Govern, la Moncloa i el partit que comanda Junqueras. El pacte forma part del principal acord entre republicans i socialistes i que va permetre investir Salvador Illa l'agost de 2024.
L'equip negociador d'Esquerra continua parlant al llarg d'aquest dimecres amb el govern espanyol per tancar els últims serrells de l'acord. El portaveu republicà, Isaac Albert, ha afirmat avui a Catalunya Ràdio que la xifra final s'apropa més als 5.000 MEUR addicionals que als 4.000. La resta d'autonomies també rebrien més recursos i, de fet, Andalusia podria rebre un augment superior al de Catalunya.
Cal recordar que l'acord de finançament del 2009 suposava 3.855 MEUR més per a Catalunya, ara fa 17 anys. Aquell pacte el van segellar el secretari general d'ERC d'aleshores, Joan Puigcercós, el conseller Antoni Castells i la vicepresidenta espanyola Elena Salgado. Les previsions financeres, però, van caure per la crisi econòmica i la minvada d'ingressos fiscals.
Una reunió clau
La reunió entre Sánchez i Junqueras també serà la primera trobada formal entre els dos dirigents després que el líder d'Esquerra sortís de la presó el 2023, indultat pel govern espanyol. Tots dos van coincidir a la constitució del Congrés després de les eleccions del 2019, quan Junqueras va ser cap de llista d'ERC, tot i encara ser a la presó.
Els republicans donen per fet que el pacte complirà amb el principi d'ordinalitat, una de les exigències i línies vermelles d'ERC. D'aquesta manera, si Catalunya és la tercera autonomia en aportar recursos al conjunt de l'Estat, serà també la tercera comunitat després d'aplicar el nou model de finançament.
Fonts d'Esquerra detallen que la reunió és clau per escenificar el pacte pel nou model de finançament. Però que també ha de servir per concretar el calendari de la tramitació de la llei perquè Catalunya recapti tots els impostos. Per altra banda, des de Calàbria també aspiren a tancar l'acord per crear un consorci sobre el compliment de les inversions de l'Estat al país.
Després de la reunió amb Sánchez a la Moncloa, Junqueras compareixerà davant dels mitjans a les 12:30 hores al costat de la Facultat d'Estadística de la Complutense. El president d'Esquerra valorarà el pacte rubricat amb l'executiu socialista.
Després del viatge de Junqueras a Madrid, l'executiva d'Esquerra podria reunir-se cap a finals de la setmana per avalar l'acord rubricat amb Sánchez. Posteriorment, el partit podria celebrar un Consell Nacional el cap de setmana per donar també la llum verda al pacte del nou finançament.
En canvi, la reacció oficial del govern de Sánchez podria fer-se esperar. La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest migdia que cal escoltar la valoració que en faci la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que no es preveu que comparegui fins divendres.
Paneque també ha avisat que encara hi ha més reunions pendents per acabar de tancar el pacte, que s'ha produït a tres bandes, comptant el Govern de Salvador Illa.
Reunió del CPFF, la setmana que ve
L'optimisme d'Albert i de tota Esquerra contrasta amb la prudència de l'executiu espanyol sobre l'abast de la reunió de demà. De fet, fonts del govern de Sánchez, sobre la possibilitat d'un acord imminent o d'un anunci en matèria de finançament, han apuntat que primer cal que se celebri la trobada. Així, han evitat "avançar pantalles", i han receptat anar "partit a partit".
En aquest marc, des de la Moncloa recorden que el finançament depèn de la vicepresidenta Montero, que "té els seus protocols" i, un cop el tingui confeccionat, haurà de presentar el sistema al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Aquesta trobada es convocaria per a la setmana que ve, i Montero hi detallaria la seva proposta a totes les autonomies. L'executiu de Sánchez té majoria absoluta al CPFF, tot i que toparà amb l'oposició de les comunitats del PP.
La proposta hauria de sotmetre's després a votació del Congrés, on el govern de PSOE i Sumar no té els vots necessaris assegurats. I un dels actors clau en aquesta votació serà Junts. El partit que lidera Míriam Nogueras a Madrid ha advertit que no donarà suport a cap proposta de finançament que no inclogui el concert econòmic.
L'executiu de Sánchez ha restat importància a aquestes paraules. Així mateix, el ministeri de Montero espera convèncer el partit de Carles Puigdemont en la ronda de contactes que haurà de fer per trobar suports per a la norma. Al seu torn, Paneque ha instat Junts a abandonar "posicions maximalistes i partidistes".
Impacte directe en els pressupostos
Esquerra sempre ha mantingut que l'acord pel nou finançament és una condició 'sine qua non' per negociar els pressupostos, tant del Govern com de l'Estat. En aquesta línia, si aquesta setmana es desencalla el pacte per un model "singular" amb el principi d'ordinalitat -tal com exigeix el partit de Junqueras-, Esquerra podria obrir-se a començar a parlar dels comptes per al 2026.
De fet, un cop es rubriqui i escenifiqui el pacte pel finançament, els equips negociadors d'Esquerra i de la conselleria d'Economia d'Alícia Romero ja es podrien posar a treballar. Els primers contactes informals per començar a parlar dels comptes s'anirien produint progressivament, fins i tot per a partir de mitjans de gener.
Aragonès i la "nova etapa"
El president del Govern el 2023, Pere Aragonès, va encarregar el novembre d'aquell any l'elaboració d'una proposta de finançament singular per a Catalunya: "Ens posem a treballar en la nova etapa política", va subratllar el dirigent republicà. Quatre mesos després, el març del 2024, Aragonès rebia la proposta elaborada per l'aleshores consellera d’Economia, Natàlia Mas.
El president la va presentar aquell mes a Madrid. "La proposta no busca privilegis ni avantatges, és una qüestió de justícia", va subratllar. També la va defensar a l'abril al Senat. Ja després de les eleccions al Parlament del 12 de maig, Aragonès es reunia amb Sánchez al Palau de la Generalitat. Els dos presidents es van comprometre a "culminar", entre d'altres, l'acord del finançament singular.
L'acord amb Esquerra per a la investidura de Sánchez com a president del govern espanyol, del 2 de novembre de 2023, incloïa "una millora significativa dels recursos públics destinats a Catalunya". L'objectiu era millorar el seu finançament, així com el compromís d’avançar cap a "un finançament adequat que garanteixi la suficiència financera dels serveis públics a Catalunya".
De la mateixa manera, a l’acord d’investidura d'Illa com a president de la Generalitat, del 7 d’agost de 2024, hi constava el compromís d’impulsar "un sistema de finançament singular que avanci cap a la plena sobirania fiscal, basat en la relació bilateral amb l’Estat i en la recaptació, gestió i liquidació de tots els impostos, amb l’objectiu de dotar les institucions catalanes dels recursos necessaris per fer front a les necessitats de la Catalunya dels vuit milions d’habitants".