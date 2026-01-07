TRAGÈDIA
Troben un altre cos del naufragi a Indonèsia
Els equips de rescat d’Indonèsia van trobar ahir un tercer cos a la zona del naufragi del passat 26 de desembre d’un vaixell amb una família espanyola. El cadàver trobat pertany a un dels dos menors encara desapareguts, segons van comunicar les autoritats indonèsies, que van informar que es va trobar “juntament amb el casc del vaixell”. Fins al moment s’havia trobat el cos d’una menor i el de Fernando Martín, entrenador del filial del València CF femení. Després del naufragi, investigat per possible negligència, van ser rescatades una dona –la parella de Martín– i la seua filla.
Víctimes per inundacions
D’altra banda, les autoritats d’Indonèsia van informar ahir que 16 persones han mort per inundacions a la província de Cèlebes Septentrional, al nord del país.