JUSTÍCIA
Ábalos perd el seu advocat i el Suprem rebutja el jurat popular
A les portes de ser jutjat per la trama de la compra de mascaretes. El jutge li denega la sortida per assistir al Senat per la comissió del cas Koldo
La defensa de l’exministre de Transports José Luis Ábalos ha renunciat a continuar representant-lo, a les portes que sigui jutjat per la trama de les mascaretes. Així ho indica el seu fins ara advocat, Carlos Bautista, en un escrit al Tribunal Suprem. La raó de la renúncia és, segons diversos mitjans, l’incompliment del pagament dels honoraris fixats.
Bautista, del despatx Chabaneix Abogados Penalistas i exfiscal de l’Audiència Nacional, va agafar les regnes de la defensa d’Ábalos en el cas Koldo després que l’exsecretari d’Organització del PSOE prescindís dels serveis del seu primer lletrat, José Aníbal Álvarez, per “diferències irreconducibles” i un “deteriorament irreversible” de la relació entre tots dos.
Bautista, a més, ha sol·licitat al Suprem que paralitzi els terminis processals pendents “a fi de no generar indefensió” a l’exministre, en presó preventiva des del novembre del 2025 i sense drets com a diputat al Congrés des del desembre del 2025.
D’aquesta manera, Ábalos es torna a quedar sense defensa quan el Suprem ha rebutjat la seua petició i la del seu exassessor Koldo García perquè els jutgi un jurat popular per la trama d’adjudicació de contractes de compra de màscares durant la pandèmia. Ábalos també demanava la nul·litat de les interlocutòries de procediment abreujat i obertura de judici oral ja dictades contra ell.
El TS sosté que, encara que li correspongui la instrucció i fases posteriors per l’aforament de l’exministre, l’enjudiciament va atribuït a l’Audiència Nacional, que no contempla el jurat popular. “Resultaria irresoluble paradoxa que l’aforat (i la resta de processats) fossin enjudiciats per un tribunal de jurat, i no poguessin ser-ho per expressa prohibició legal, en canvi, els altres investigats en el procediment”, assenyala l’instructor del cas, Leopoldo Puente.
Paral·lelament, el jutge Puente ha denegat l’autorització sol·licitada pel Senat perquè Ábalos assistís avui a la comissió d’investigació sobre el cas Koldo, finalment desconvocada. El magistrat justifica la decisió per la “singular pressa” de la sol·licitud del PP.