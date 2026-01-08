CONFLICTE
Disputa al Govern central pel possible enviament de tropes a Ucraïna
Podem i IU s’hi mostren en contra i el Partit Popular manté silenci. Albares recorda que no cal un mandat de Nacions Unides per enviar soldats
El possible enviament de tropes espanyoles a Ucraïna ha obert un nou front dins del Govern espanyol. El cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, va obrir la porta que militars espanyols participin en una hipotètica missió de pau a Ucraïna quan hi hagi un alto el foc i va anunciar una ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris –menys amb Vox– per plantejar aquesta possibilitat, ja que la decisió requereix l’aprovació del Congrés.
Sánchez ja ha rebut el no de Podem. La seua secretària general, Ione Belarra, va afirmar que es tracta d’un conflicte “per diners” i va rebutjar que Espanya faci d’“empresa de seguretat” dels Estats Units perquè aquests efectuïn “el seu robatori neocolonial de terres rares amb tranquil·litat”. Tampoc no es va mostrar a favor el diputat de Sumar i portaveu d’Izquierda Unida, Enrique Santiago, que van recalcar que l’enviament de tropes “només és possible” després d’un acord de pau i d’un mandat de Nacions Unides, i que no ho recolzaran en el cas que existeixi “el més mínim risc d’acabar confrontant en un conflicte”.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, va qualificar de “molt important” la ronda de contactes de Sánchez i l’opinió del Partit Popular. I és que el Partit Popular va deixar en l’aire la seua posició sobre l’assumpte. El diputat del PP Juan Bravo no va voler comprometre el suport a l’enviament de tropes sense conèixer “els acords de pau” i “les condicions de la missió”. “Sempre hem estat amb Ucraïna”, va afirmar Bravo, que malgrat no aclarir la posició general de la formació sí que va confirmar que acudiran a les reunions.
Per la seua banda, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va remarcar que l’hipotètic enviament de tropes a Ucraïna no està supeditat a un mandat de Nacions Unides si és el mateix país europeu qui les demana explícitament. Albares va recordar que Espanya té desplegades tropes per tot el món i va advertir que “no està en joc només Ucraïna, està en joc l’esquema de seguretat europeu”.
Tant França com el Regne Unit s’han compromès a liderar el desplegament de tropes internacionals per reforçar la seguretat a Ucraïna, després de la reunió de la Comissió de Voluntaris a París.