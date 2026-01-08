METEOROLOGIA
El mal temps provoca la cancel·lació de vols en aeroports europeus
Amsterdam espera avui més afectacions
Diversos aeroports europeus van quedar col·lapsats ahir a causa del mal temps i les nevades que estan afectant tot el continent. L’aeròdrom de Schiphol, a Amsterdam, va patir la cancel·lació de més de 700 vols entre arribades i sortides, i ja suma més de 2.000 vols eliminats des de principis d’aquesta setmana a causa de les nevades i dels forts vents que han afectat les seues instal·lacions, on unes mil persones van haver de passar la nit.
L’aeroport neerlandès espera avui més retards i cancel·lacions, mentre que l’aerolínia KLM pronostica un temps “relativament favorable”, amb la qual cosa preveu operar gairebé tots els seus vols programats.
Alguns d’aquests avions tenien Brussel·les com a destinació. L’aeroport de la capital belga va haver de cancel·lar 40 vols –quatre amb destinació i arribada des de Madrid– i retardar-ne d’altres –alguns amb destinacions a Màlaga i Tenerife–, mentre que el trànsit ferroviari entre Bèlgica i els Països Baixos també va quedar detingut.
A França, la neu va obligar uns 140 avions (entre l’aeroport París-Charles de Gaulle i el d’Orly) a quedar-se a terra i va afectar gran part dels vols del matí. Les autoritats gal·les van instar a evitar els desplaçaments, especialment a Illa de França, van recomanar teletreballar quan sigui possible i van limitar la velocitat en diverses carreteres. Per la seua part, diverses ciutats d’Alemanya i la Gran Bretanya van registrar temperatures de més de deu graus sota zero.
El cap de setmana passat, una dona va morir a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) després que li caigués al cap una branca d’un arbre coberta de neu.