JUSTÍCIA
Aldama admet els delictes del cas Koldo i demana reducció de la pena
Fiscalia sol·licita 7 anys per al comissionista, 19 per a Koldo i 24 per a Ábalos. L’exministre de Transports vol que se citi Marlaska, Víctor Torres i Armengol
L’empresari Víctor de Aldama ha admès els delictes en relació amb la trama de les mascaretes per la qual serà jutjat juntament amb l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu antic assessor Koldo García. Així ho indica l’escrit de defensa d’Aldama presentat al Tribunal Suprem, en el qual sol·licita una rebaixa de la pena de set anys de presó que demana la Fiscalia al considerar que la seua “col·laboració proactiva” va permetre impulsar la investigació del cas.
Aldama reconeix, per tant, els delictes d’organització criminal, suborn i aprofitament d’informació privilegiada, per presumptes comissions il·legals en contractes públics de mascaretes en pandèmia. El comissionista hauria rebut 53 milions per les vendes, quedant-se aproximadament un 10% en comissions, malgrat que part d’aquests diners van anar a parar a Ábalos –2 milions– i a Koldo –mig milió–.
En la seua defensa, Aldama ha reclamat que se li apliqui un atenuant “molt qualificat” per la seua confessió, que “s’ha traduït en escrits, evidències documentals i diverses declaracions judicials”. Fiscalia Anticorrupció demana 7 anys de presó per a l’empresari, lluny dels 24 i 19 que demana per a Ábalos i Koldo.
Per la seua part, Ábalos ha reclamat que compareguin com a testimonis en la causa de les mascaretes el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i la presidenta del Congrés i exmandatària balear, Francina Armengol, a més de l’expresidenta d’Adif Isabel Pardo de Vera i l’exdirector de Carreteres Javier Herrero.
Paral·lelament, el jutge Leopoldo Puente ha instat l’exsecretari d’Organització del PSOE a buscar un nou advocat, al mateix temps que ha acceptat la renúncia de Carlos Bautista –que va abandonar Ábalos per l’impagament dels seus honoraris–, al qual, tanmateix, ordena assistir a la vista prèvia per al proper 15 de gener en la qual s’estudiarà el recurs que va presentar contra la seua entrada a presó provisional.
Ábalos, a més, ha estat citat de nou pel PP el 28 de gener al Senat en la comissió del cas Koldo.