Illa defensa la "solidaritat" de Catalunya amb Espanya i crida els partits a situar-se al costat de la "política útil"
El president afirma que el nou finançament posa els fonaments per a "un salt qualitatiu i quantitatiu" en l'autogovern
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la "solidaritat" de Catalunya amb Espanya i ha celebrat que s'hagi pogut acordar amb el govern espanyol "el millor" sistema de finançament. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, Illa ha assegurat que el nou model representa "un punt d'inflexió" i "una oportunitat única" i ha remarcat que "posa els fonaments per a un salt qualitatiu i quantitatiu" en l'autogovern català. "Hem fet la feina, hem complert la paraula donada i hem honorat els acords signats", ha reivindicat. A banda, el president ha fet una crida a tots els partits a situar-se "al costat de la política útil i les solucions i no del bloqueig i dels problemes".
Durant la seva intervenció, que ha durat uns deu minuts i s'ha fet tant en català com en castellà, el president ha assegurat que l'acord és "una fita important" per a Catalunya i ha afirmat que el resultat és "el millor finançament". "Està a l'altura del pes històric, polític i cultural de Catalunya, i d'acord amb la riquesa, la prosperitat i la solidaritat que generem", ha defensat.
Illa, que ha recordat que el model actual està caducat i que és "un consens transversal" la necessitat de canviar-lo, ha defensat les virtuts que, a parer seu, té el nou sistema. Segons el president, és un model "més just" perquè "redueix significativament" les diferències entre les comunitats autònomes. A més, el veu "més eficient" perquè "garanteix millor que cada comunitat rebi els recursos necessaris". Per últim, considera que és un sistema "més transparent" perquè es basa "en criteris objectius i mesurables".
El president de la Generalitat ha celebrat que gràcies al nou finançament Catalunya rebria els recursos "d'acord amb la seva singularitat política, nacional i cultural". En aquesta línia, ha destacat que els 4.700 milions d'euros addicionals serviran per millorar els serveis públics i potenciar les inversions. "Disposem de recursos per desplegar amb garanties i la màxima ambició el nostre autogovern, la nostra capacitat normativa, les nostres inversions i els millors serveis públics", ha dit.
Malgrat tot, Illa ha volgut remarcar la "solidaritat" de Catalunya amb Espanya i ha apuntat, a més, que el nou model permetria a Catalunya "activar totes les seves capacitats" per "enfortir el conjunt d'Espanya i d'Europa".
El president, que ha fet part de la seva intervenció en castellà, ha remarcat que Catalunya "no demana privilegis" sinó que "ofereix propostes perquè tothom pugui aportar el millor de si mateix".
Crida a la "responsabilitat"
D'altra banda, Illa ha apel·lat a la resta de forces polítiques per poder tirar endavant el nou model de finançament. El president s'ha mostrat "plenament confiat" que "prevaldrà la responsabilitat" perquè el nou sistema superi tots els tràmits legals.
"Faig una crida perquè se situïn al costat de l'esperança, no pas de la frustració; al costat de la política útil i de les solucions, no pas de la política del bloqueig i dels problemes; al costat de la voluntat majoritària de la societat catalana", ha demanat.
Reunions amb Junqueras i Albiach
Illa ha fet aquesta declaració institucional des del Palau de la Generalitat a dos quarts d'una del migdia. Durant el matí, el president s'ha reunit amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i amb la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach.
En declaracions posteriors, Junqueras ha avisat tant Illa com Pedro Sánchez que encara "queda molta feina per fer" perquè s'ha d'aprovar el nou finançament al Congrés. Per la seva banda, Albiach ha demanat a Junts que doni suport a la votació a la cambra baixa espanyola perquè, segons ha dit, "no entendria que algú que estima Catalunya" no hi doni suport.
Sánchez i Junqueras van tancar l'acord en una reunió dijous a la Moncloa. Els detalls no s'han conegut fins aquest divendres amb la compareixença de la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha assegurat que el model garanteix l'ordinalitat a Catalunya i està adaptat a totes les "singularitats" de les comunitats autònomes. Amb el nou sistema, Catalunya rebria 4.686 milions d'euros més.