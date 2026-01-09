POLÍTICA
Sánchez i Junqueras pacten un finançament que suposarà 4.700 milions per a Catalunya
Tindrà en compte el principi d’ordinalitat perquè qui més aporta al sistema sigui qui més rebi. Montero donarà avui detalls sobre el nou model, que no inclou la recaptació de l’IRPF
El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, van arribar ahir a un acord per al nou sistema de finançament autonòmic, que reportarà 4.700 milions d’euros més per a Catalunya i inclourà l’aplicació del principi d’ordinalitat. Així ho va explicar el cap republicà, després de mantenir una reunió a Moncloa amb Sánchez, la primera des que Junqueras va sortir de presó arran dels indults del procés.
“Hem aconseguit un nou finançament per enfortir Catalunya. Més recursos per a hospitals, per a escoles, per a treballadors, per a empreses, per a autònoms. Som aquí per aconseguir el màxim per al nostre país i no renunciarem a res. Aquest és el paper d’ERC. Guanyar més sobirania per a Catalunya”, va assenyalar Junqueras en xarxes socials.
Segons el president d’ERC, el pacte suposarà un augment de 4.700 milions per al territori –un 12% més– i tindrà en compte el principi d’ordinalitat, que garanteix que les comunitats que aporten més a la caixa comuna no perdin llocs en el rànquing de finançament per habitant. “És un bon model de finançament en el qual ningú no perd i en què tothom hi guanya”, va dir Junqueras, que va remarcar que també hi haurà un increment pressupostari per a la resta de les autonomies.
L’acord, tanmateix, no inclou un nou sistema perquè la Generalitat recapti l’IRPF. “Aquesta és una qüestió que segueix pendent”, va lamentar el líder republicà, que va advertir que és un punt pactat que s’haurà de complir per assolir un nou model de recaptació. Avui està previst que la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, doni més detalls sobre el nou sistema de finançament, que implica totes les comunitats autònomes del règim comú. Pel que fa a la continuïtat del Govern central, Junqueras va apostar per esgotar la legislatura ja que és “útil” per a la ciutadania mentre s’adoptin “decisions bones per al creixement econòmic, per repartir la riquesa i per treballar per a una riquesa compartida”. No obstant, el dirigent d’ERC va advertir Sánchez que haurà d’acabar amb la corrupció i li va instar a prendre mesures en relació amb els casos d’assetjament sexual dins de la seua formació, al mateix temps que va destacar que durant la seua etapa a la presó hi havia “sobretot militants del PP, tots ells acusats i condemnats per corrupció”.
Per la seua part, Sánchez va apostar perquè el nou model sigui “més just” i “doni més recursos a totes les comunitats per finançar més i millor els serveis públics”. “Aquest Govern creu en l’Estat de les Autonomies i en un Estat del Benestar fort”, va apuntar el cap de l’Executiu central. Fonts de la Moncloa van afirmar que el sistema servirà per “reforçar l’Estat del Benestar” i van demanar al PP que recolzi la proposta “tretze anys després de deixar caducar” l’anterior sistema.
Aquest pacte entre l’Executiu central i ERC atansa el Govern de l’estat al suport dels republicans als Pressupostos Generals de l’Estat del 2025 i obre la porta poer donar llum verda als comptes del Govern de Salvador Illa al Parlament.
Junqueras té previst reunir-se avui a les nou del matí amb el president al Palau de la Generalitat.
J
L’acord entre Moncloa i ERC no va rebre el vistiplau de Junts ni de les autonomies liderades pel PP. La formació independentista va preguntar a les xarxes socials pel “concert econòmic” pactat per investir Salvador Illa, mentre que el seu portaveu, Josep Rius, va denunciar que el pacte “perpetua l’actual model, que no resol el dèficit fiscal que pateix Catalunya”. “Hi ha una mica més de cafè, però continua sent un cafè per a tothom”, va assenyalar Rius, que no va concretar el vot de Junts al Congrés, després que Junqueras afirmés que “cada partit serà responsable del que voti”.
Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va advertir a Sánchez que “la igualtat dels espanyols no pot ser moneda de canvi” i va recalcar que Moncloa “no és una casa d’empenyorament per apuntalar un Govern en ruïnes”. “El finançament autonòmic ha de perseguir el bé comú i així serà quan governem”, va sentenciar Feijóo. Mentrestant, el president d’Aragó, Jorge Azcón, va expressar el seu rebuig del pacte de finançament i va confirmar que ja ha contactat amb diversos líders autonòmics per exigir una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera per defensar la “igualtat i la solidaritat”. El PP, a més, va instar les candidates socialistes als comicis a l’Aragó i Andalusia –Pilar Alegria i María Jesús Montero– a explicar l’acord amb l’“independentisme català”.Paral·lelament, Sumar va celebrar el pacte i l’avenç cap a un model “just i equitatiu”, mentre que la CUP va lamentar que no resol “cap dels problemes estructurals” i no “dona cap garantia de més sobirania”.