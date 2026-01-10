SUCCESSOS
Ataca brutalment la parella i la mare d’aquesta i fuig
La jove es troba en mort cerebral
Els Mossos d’Esquadra busquen un home d’origen marroquí de 24 anys per atacar brutalment la seua parella, de 21 anys, i la mare d’aquesta, que es troben en estat molt greu en un centre hospitalari, en un cas que investiguen com a violència masclista. Els fets van tenir lloc dijous sobre les 15.00 hores al domicili de les dones, on el presumpte agressor les hauria colpejat reiteradament al cap amb una olla. Van ser els mateixos veïns de l’immoble els que van alertar els serveis d’emergències, que van desplaçar en un primer moment efectius de la Policia Local de Calella i sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), malgrat els esforços que van fer els efectius, la noia jove, que es va emportar la pitjor part, va entrar en mort cerebral. La mare, que també va ser traslladada a un centre hospitalari, continua molt greu. L’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos s’ha fet càrrec del cas i s’ha desplegat un ampli dispositiu policial per provar de localitzar i detenir l’agressor, que hauria aconseguit fugir saltant pel balcó interior de l’habitatge i se sospita que podria haver planejat la fugida al Marroc.