Òscar Camps, fundador d'Open Arms, rep la Comanda de Número de l'Orde del Mèrit Civil espanyola
Pedro Sánchez presideix a Madrid el reconeixement estatal a Òscar Camps per la seva direcció a Open Arms i l'acció humanitària al Mediterrani
El govern espanyol ha distingit Òscar Camps amb la Comanda de Número de l'Orde del Mèrit Civil, un dels honors més destacats de l'Estat, pel seu compromís amb el salvament marítim a través d'Open Arms. L'entrega de la distinció, celebrada aquest dimecres a Madrid i presidida per Pedro Sánchez, posa de manifest la rellevància nacional i internacional de la tasca humanitària que lidera Camps des de fa anys en el rescat de persones migrades al Mediterrani.
Camps ha indicat que rep el reconeixement en nom de les persones que formen part d’Open Arms, fent referència a la tasca de salvament al Mediterrani. Ha assenyalat que la distinció no té caràcter personal i l’atribueix als equips i voluntaris que participen en les activitats de l’organització.
La Comanda de Número és un dels graus més elevats de l’Orde del Mèrit Civil, instituïda l’any 1926 per reconèixer serveis de rellevància prestats a l’Estat o a la societat en els àmbits civil, social, cultural, humanitari i de cooperació internacional. Aquesta distinció s’atorga a persones amb projecció nacional o internacional.
Open Arms ha indicat que dedica aquest reconeixement a les persones rescatades al Mediterrani des de l’inici de la seva activitat, així com a les tripulacions i equips que participen en les operacions de salvament marítim.