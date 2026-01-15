RELACIONS
Dinamarca i EUA mantenen les diferències en els aspectes “fonamentals” sobre Groenlàndia
Les delegacions danesa, groenlandesa i nord-americana es limiten a acordar la creació de taules de treball. Trump insisteix que el control de l’illa “és vital” per al seu país davant de la Xina i Rússia
Dinamarca va anunciar ahir la creació d’un grup de treball amb els EUA per abordar les “discrepàncies” entre ambdós països sobre el futur de Groenlàndia, després de la reunió dels cancellers danès i groenlandès amb el vicepresident nord-americà, JD Vance, que no va servir per canviar l’opinió de Washington.
“Hem decidit formar un grup de treball d’alt nivell per explorar si podem trobar un camí comú per seguir”, va declarar el ministre d’Exteriors danès, Lars Løkke Rasmussen, en una roda de premsa amb la seua homòloga grenlandesa, Vivian Motzfeldt.
Rasmussen va assenyalar que el grup es reunirà per primera vegada “en qüestió de setmanes” i espera que se centri a “abordar les preocupacions de seguretat nord-americanes, alhora que respectar les línies roges” de Dinamarca.
La reunió amb JD Vance i amb el secretari d’Estat, Marco Rubio, es va portar a terme a l’Edifici Executiu Eisenhower, al complex de la Casa Blanca, enmig de les pressions del president nord-americà, Donald Trump, per adquirir l’illa àrtica, argumentant preocupacions de seguretat nacional.
La trobada va ser, segons el canceller danès, “una discussió franca, però també constructiva”, encara que va afirmar que les posicions continuen enfrontades en l’aspecte “fonamental”.
Així mateix, va explicar que Dinamarca continua creient que la seguretat de Groenlàndia es pot garantir “dins del marc actual” i va dir que és “totalment inacceptable” qualsevol idea que no respecti la integritat territorial de Dinamarca i el dret d’autodeterminació del poble groenlandès.
Ahir, abans de l’encontre, Trump va expressar a la plataforma Truth Social que amb Groenlàndia a “mans” dels Estats Units, l’OTAN serà molt més eficaç i va agregar que “qualsevol cosa menys que això és inacceptable”. Així, va reclamar a l’Aliança Atlàntica que exerceixi pressió sobre Dinamarca perquè eviti la presència militar russa i xinesa a Groenlàndia i la regió de l’Àrtic.
Hores abans de la trobada, el Govern de Dinamarca va anunciar que les seues Forces Armades ampliaran la presència a Groenlàndia.
