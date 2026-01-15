POLÍTICA
Gallardo renuncia a l’acta i deixarà de ser aforat
Està processat en el judici per la contractació del germà de Sánchez. Desmenteix les “falòrnies” que el situaven al Senat
L’exsecretari general del PSOE a Extremadura Miguel Ángel Gallardo va anunciar ahir la seua renúncia a l’acta de diputat a l’Assemblea extremenya, per la qual cosa perd la condició d’aforat en el judici per la contractació de David Sánchez, germà del president del Govern central, a la diputació de Badajoz.
“La meua prioritat és clara i no admet distraccions: afrontar amb totes les garanties el procés judicial obert i defensar, amb fermesa i serenitat, el meu honor i la meua dignitat”, va exposar l’exdirigent socialista en un comunicat a X. Gallardo va afirmar que no es tracta d’un “rampell”, sinó que és el resultat d’“una reflexió serena, llarga i profundament personal”. A més, va aprofitar per “apaivagar definitivament les falòrnies i les desinformacions” que el situaven al Senat.
Al renunciar a l’acta, Gallardo no podrà ser aforat, per la qual cosa la causa per la qual està processat serà abordada a l’Audiència Provincial de Badajoz.
Tant l’exlíder socialista com David Sánchez seran jutjats entre finals de maig i principis de juny per presumptes delictes de tràfic d’influències, prevaricació i nomenament il·legal per la contractació del músic el 2017 a la diputació de Badajoz, el lloc del qual va ser modificat el 2022, per la qual cosa la investigació afirma que es va crear una plaça a dit.
Gallardo ja va dimitir el desembre com a secretari general del partit, arran de la contundent derrota a les eleccions autonòmiques, en les quals va exercir com a candidat socialista i va perdre deu escons.
Negociacions amb Vox
Mentrestant, la presència de Vox en el Govern extremeny continua en l’aire. La Junta ha ofert un “diàleg lleial” a la formació ultradretana, segons el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que va instar Vox a “respectar” el resultat de les urnes.
Per la seua part, el líder de Vox, Santiago Abascal, va afirmar que no han rebut trucades i va apostar per “un canvi de rumb en les polítiques verdes, d’immigració i fiscals”.