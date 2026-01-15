SEGRE

POLÍTICA

Gallardo renuncia a l’acta i deixarà de ser aforat

Està processat en el judici per la contractació del germà de Sánchez. Desmenteix les “falòrnies” que el situaven al Senat

Miguel Ángel Gallardo, després de les eleccions del desembre. - EUROPA PRESS

Miguel Ángel Gallardo, després de les eleccions del desembre. - EUROPA PRESS

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’exsecretari general del PSOE a Extremadura Miguel Ángel Gallardo va anunciar ahir la seua renúncia a l’acta de diputat a l’Assemblea extremenya, per la qual cosa perd la condició d’aforat en el judici per la contractació de David Sánchez, germà del president del Govern central, a la diputació de Badajoz.

“La meua prioritat és clara i no admet distraccions: afrontar amb totes les garanties el procés judicial obert i defensar, amb fermesa i serenitat, el meu honor i la meua dignitat”, va exposar l’exdirigent socialista en un comunicat a X. Gallardo va afirmar que no es tracta d’un “rampell”, sinó que és el resultat d’“una reflexió serena, llarga i profundament personal”. A més, va aprofitar per “apaivagar definitivament les falòrnies i les desinformacions” que el situaven al Senat.

Al renunciar a l’acta, Gallardo no podrà ser aforat, per la qual cosa la causa per la qual està processat serà abordada a l’Audiència Provincial de Badajoz.

Tant l’exlíder socialista com David Sánchez seran jutjats entre finals de maig i principis de juny per presumptes delictes de tràfic d’influències, prevaricació i nomenament il·legal per la contractació del músic el 2017 a la diputació de Badajoz, el lloc del qual va ser modificat el 2022, per la qual cosa la investigació afirma que es va crear una plaça a dit.

Gallardo ja va dimitir el desembre com a secretari general del partit, arran de la contundent derrota a les eleccions autonòmiques, en les quals va exercir com a candidat socialista i va perdre deu escons.

Negociacions amb Vox

Mentrestant, la presència de Vox en el Govern extremeny continua en l’aire. La Junta ha ofert un “diàleg lleial” a la formació ultradretana, segons el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que va instar Vox a “respectar” el resultat de les urnes.

Per la seua part, el líder de Vox, Santiago Abascal, va afirmar que no han rebut trucades i va apostar per “un canvi de rumb en les polítiques verdes, d’immigració i fiscals”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking