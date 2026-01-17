L’ANC demana als partits independentistes que “rebutgin” la proposta de finançament pactada per ERC i els socialistes
L’entitat diu que “els 4.700 milions addicionals no representen una correcció del dèficit fiscal estructural”
El ple del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), reunit aquest dissabte a Flix, ha aprovat un posicionament contra la proposta de nou model de finançament pactat per ERC i el govern espanyol, amb l’aval del PSC i el PSOE. L’entitat defensa que "els 4.700 milions d'euros addicionals no representen una correcció del dèficit fiscal estructural, sinó una redistribució derivada del creixement conjuntural de la recaptació", i per això demana a les formacions polítiques que “no validin l’espoli fiscal i que, per tant, rebutgin la proposta” tal com està plantejada. En aquest sentit, l’Assemblea alerta que "l’independentisme necessita un canvi d’estratègia amb urgència".
D'altra banda, el secretariat nacional també ha elegit Jordi Alsina com a nou tresorer de l'entitat després d’obtenir el suport d’una majoria superior als dos terços necessaris. Alsina agafa el relleu de Jaume Valls, fins ara tresorer de l'entitat, que ha renunciat al càrrec per raons personals i professionals, però continuarà formant part del secretariat nacional.