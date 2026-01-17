BARÒMETRE
El primer CIS del 2026 dona al PSOE 8,7 punts d’avantatge sobre el PP
Malgrat la patacada electoral soferta a Extremadura al desembre. Pedro Sánchez es manté com el preferit com a president, davant de Santiago Abascal
El PSOE manté un avantatge de 8,7 punts sobre el PP en estimació de vot a l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), malgrat la patacada soferta en les eleccions d’Extremadura al desembre, encara que els populars retallen distàncies al pujar sis dècimes des de l’estudi anterior.
Segons l’enquesta, realitzada del 5 al 10 de gener, els socialistes es mantindrien com la força més votada, amb el 31,7% dels vots, guanyant tres dècimes respecte al baròmetre del desembre; el segueix el PP, amb un suport del 23% i sis dècimes més. Vox puja una dècima i es col·loca amb el 17,7% de suport electoral, mentre que Sumar baixa sis dècimes fins al 7,2%. També perd suports Podem, al situar-se amb el 3,5% dels vots, sis dècimes menys.
ERC aconsegueix el 2,6% dels vots al pujar cinc dècimes; S’ha Acabat la Festa (SALF) baixa fins a la setena posició amb l’1,8% dels vots –sis dècimes menys–; EH Bildu es manté en l’1,5%; Junts puja dos dècimes (1% dels vots); i PNB aconsegueix també l’1% dels vots a l’obtenir una dècima més.
Per sota se situen el BNG (0,9%), que puja una dècima, el mateix que Coalició Canària, que arriba al 0,3% dels vots. UPN manté els mateixos suports (0,1%).
Pedro Sánchez es manté com el preferit per dirigir l’Executiu espanyol segons l’opinió del 24,5% dels enquestats; seguit del líder de Vox, Santiago Abascal, al qual dona suport el 10,4%; i del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb un 9,7%.
L’habitatge continua sent el principal problema per als espanyols, citat per un percentatge major d’enquestats que en el baròmetre anterior, al passar del 39,9 al 42,6%. El segueix la crisi econòmica (21,2%) i el Govern i partits polítics (16,6%), que passa a ocupar el tercer lloc de la llista de preocupacions, mentre que els problemes polítics baixen al cinquè lloc, citats pel 15,5%.
Maíllo proposarà a Izquierda Unida deixar enrere Sumar
El coordinador federal d’Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, dona per superada l’etapa de Sumar entre els partits d’esquerra i planteja presentar una nova confluència per a la pròxima legislatura amb diferent nom, així com insta a un distanciament més significatiu del PSOE. Així ho exposarà avui en l’esborrany del seu informe polític d’obertura de la reunió telemàtica de la Coordinadora Federal d’IU, el seu màxim òrgan entre assemblees. El líder d’IU indicarà que la voluntat d’acord dels diferents partits “està present” a l’hora de reeditar la coalició, però que han d’“accelerar la possibilitat d’acord” i “començar a treballar per incorporar més organitzacions” al projecte.Així mateix, proposarà una consulta popular sobre la permanència d’Espanya a l’OTAN.