PARLAMENT
Verge deixa l’escó i l’ocuparà una crítica amb Oriol Junqueras
La diputada d’ERC al Parlament i exconsellera de Feminismes en el Govern de Pere Aragonès, Tània Verge, va anunciar ahir que a finals d’aquest mes deixarà el seu escó a la Cambra catalana i tornarà a la vida acadèmica i activista. La seua cadira al Parlament l’ocuparà Alba Camps, que va ser diputada la passada legislatura i la candidata a secretària general del partit amb Nova Esquerra Nacional (NEN). Camps, crítica l’actual direcció d’Oriol Junqueras, era la següent a la llista d’ERC per Barcelona. Verge va explicar que va acceptar ser diputada perquè creia que hi havia una sèrie d’iniciatives que no havia pogut culminar durant el Govern d’ERC, que va finalitzar amb un avanç electoral. Va detallar que encara tenia pendents dos avantprojectes de llei redactats des del seu departament. El primer és una llei contra el racisme, que va lamentar que el Govern els ha dit que “la deixa en un calaix”. L’altra és la llei trans, que va celebrar que fos inclosa “íntegra” a la nova llei LGTBI, aprovada al Parlament al desembre.