SUCCESSOS
Almenys 21 morts al descarrilar i col·lidir dos trens a Còrdova
Dos vagons d’un comboi d’Iryo van sortir de la via 1 d’Adamuz i van envair la contigua, xocant amb un Alvia. Del centenar de ferits, uns 25 estan greus
Almenys 21 persones van morir ahir a la nit i un centenar més van resultar ferits arran del descarrilament i posterior col·lisió de dos trens d’alta velocitat al terme municipal d’Adamuz (Còrdova). Vint-i-cinc dels ferits es troben en estat greu.
L’accident, sobre les 19.45 hores, es va produir quan un tren de l’empresa Iryo amb direcció a Madrid va descarrilar tot just una hora després de sortir de l’estació de Màlaga i va envair la via contigua, per la qual circulava un altre comboi de l’estatal Renfe Alvia que cobria el trajecte Madrid-Huelva, i que també va descarrilar.
Un total de 317 persones viatjaven al tren d’Iryo, segons van indicar fonts d’aquesta empresa. Els dos últims vagons del tren van ser els que van descarrilar, i l’últim va quedar bolcat sobre un dels seus costats i al tancament d’aquesta edició no es descartava que encara hi poguessin quedar atrapades persones. Mentre es desconeixien més detalls dels ferits, Adif va informar al seu compte d’X que els serveis d’emergències van ser mobilitzats al lloc de la incidència. També va explicar que el servei d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia estava tallat. Adif va habilitar el telèfon 900 10 10 20 per atendre els familiars de les víctimes dels dos trens.
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, es va desplaçar a l’estació madrilenya d’Atocha per seguir des del centre d’emergències de Renfe l’accident ferroviari. Va explicar que l’impacte va ser “terrible” que dos vagons del tren de Renfe van sortir disparats després de l’impacte amb els descarrilats de l’Iryo, provocant una xifra de víctimes que “no es pot confirmar” encara.
La Comunitat de Madrid va oferir a la Junta d’Andalusia els hospitals de la seua xarxa pública i els equips del Summa112 per atendre les víctimes del descarrilament i va desplegar equips de suport a l’estació madrilenya d’Atocha per acompanyar els familiars dels viatgers.
Mentrestant, el president de la Junta d’Andalusia, el popular Juanma Moreno, i la secretària general del PSOE-A i vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, van traslladar la seua preocupació per l’accident.