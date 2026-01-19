GENERALITAT
El president Illa, ingressat dues setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron per un fort dolor a les cames
L’equip mèdic de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona va descartar ahir patologies greus vasculars com un ictus o tumorals en el president, Salvador Illa, que romandrà ingressat dos setmanes després de patir una “pèrdua de força” en músculs de les extremitats inferiors. Illa va ser ingressat dissabte i després de l’hospitalització, requerirà un temps de rehabilitació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assumeix les funcions del despatx del president.